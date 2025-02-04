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Posted 4 февраля, 07:56

Published 4 февраля, 07:56

Modified 4 февраля, 07:58

Updated 4 февраля, 07:58

Прокуратура намерена добиться реального срока для виновника ДТП в Приморье

«Свобода за пьяное ДТП?»: прокуратура не согласна с решением суда в Приморье — фото

4 февраля 2025, 07:56
Фото: 1MI.

Прокуратура намерена добиться реального срока для виновника ДТП в Приморье

Сюжет
Алкоголь
Пьяный водитель на джипе выехал на встречку и врезался во впереди идущую легковушку. Пассажиры и водитель машины пострадали, некоторые достаточно серьезно. Однако виновника ДТП суд решил не садить за решетку. Прокуратура намерена добиться иного приговора для виновника ДТП.

Нетрезвый водитель на Toyota Land Cruiser спровоцировал столкновение с Suzuki Alto, который двигался по встречке, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате происшествия пострадали водитель и пассажиры «Сузуки». У двух человек, включая ребенка 2017 года рождения, зафиксировали тяжелые травмы.

Медицинское освидетельствование выявило у водителя 1,817 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелому алкогольному опьянению, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на три года условно. Также с него взыскали 2 700 000 рублей за моральный вред.

Однако надзорное ведомство планирует подать апелляцию на обжалование приговора. Прокуратура намерена добиться реального срока для автомобилиста.

«В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура района в ближайшее время намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке», — подчеркнули в ведомстве.
Фото: prosecutor_pk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медики работали на месте серьезной аварии во Владивостоке.

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