«Свобода за пьяное ДТП?»: прокуратура не согласна с решением суда в Приморье — фото

Posted 4 февраля, 07:56
Published 4 февраля, 07:56
Modified 4 февраля, 07:58
Updated 4 февраля, 07:58
Нетрезвый водитель на Toyota Land Cruiser спровоцировал столкновение с Suzuki Alto, который двигался по встречке, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате происшествия пострадали водитель и пассажиры «Сузуки». У двух человек, включая ребенка 2017 года рождения, зафиксировали тяжелые травмы.
Медицинское освидетельствование выявило у водителя 1,817 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует тяжелому алкогольному опьянению, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на три года условно. Также с него взыскали 2 700 000 рублей за моральный вред.
Однако надзорное ведомство планирует подать апелляцию на обжалование приговора. Прокуратура намерена добиться реального срока для автомобилиста.
«В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура района в ближайшее время намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке», — подчеркнули в ведомстве.