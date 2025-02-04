«Свобода за пьяное ДТП?»: прокуратура не согласна с решением суда в Приморье — фото

Нетрезвый водитель на Toyota Land Cruiser спровоцировал столкновение с Suzuki Alto, который двигался по встречке, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате происшествия пострадали водитель и пассажиры «Сузуки». У двух человек, включая ребенка 2017 года рождения, зафиксировали тяжелые травмы.