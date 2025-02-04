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Posted 4 февраля, 00:20

Published 4 февраля, 00:20

Modified 4 февраля, 00:22

Updated 4 февраля, 00:22

Страшная метель обрушится на Приморский край

В столице «дубак» и снег повсюду: жуткий циклон нанесет массивный удар по Приморью

4 февраля 2025, 00:20
Фото: 1MI.

Страшная метель обрушится на Приморский край

Сюжет
Зима
Лютые морозы и почти повсеместный снегопад нанесут удар по Приморскому краю. На сей раз Владивосток ощутит силу мороза сполна.

В ближайшее время бушующий циклон охватит большую часть региона, сообщает «Примгидромет». Сильный снег ударит по всем районам, кроме крайнего запада и юга. Несмотря на непогоду, максимальные температуры достигнут -3 °С. Минимальные значения будут колебаться от -23 до -8 °С. Также в Приморье усилится северный ветер.

Во Владивостоке сохранится облачность, но вторник и среда пройдут без осадков. Зато жуткие морозы охватят краевую столицу. Ночью столбики термометров упадут до -18 °С, а днем поднимутся только до -11 °С. Однако другие факторы спровоцируют ощущение, что за окном будет еще холоднее. К слову, такие температуры — редкость для муниципалитета.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что февраль начался с суровой зимы в Приморском крае.

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