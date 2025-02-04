В столице «дубак» и снег повсюду: жуткий циклон нанесет массивный удар по Приморью

Во Владивостоке сохранится облачность, но вторник и среда пройдут без осадков. Зато жуткие морозы охватят краевую столицу. Ночью столбики термометров упадут до -18 °С, а днем поднимутся только до -11 °С. Однако другие факторы спровоцируют ощущение, что за окном будет еще холоднее. К слову, такие температуры — редкость для муниципалитета.