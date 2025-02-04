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Posted 4 февраля, 04:08

Published 4 февраля, 04:08

Modified 4 февраля, 04:10

Updated 4 февраля, 04:10

Семья стала зависимой от медицинского препарата в Приморском крае

Я тоже «подсела» на них: мать хочет спасти 13-летнего сына от зависимости в Приморье

4 февраля 2025, 04:08
Фото: 1MI.

Семья стала зависимой от медицинского препарата в Приморском крае

Сюжет
Медицина
Порой использование лекарств без назначений врача может обернуться опасными последствиями для человека. Особенно для юных приморцев.

Женщина с насущной проблемой обратилась к медикам, сообщает пресс-служба Детского здравоохранения Приморья. Ее 13-летний ребенок заявил, что зависим от капель для носа. Он не может без них «ни в школе, ни на улице», отметила местная жительница. Более того, она осознала, что сама «подсела» на сосудосуживающие препараты. Обеспокоенная приморчанка спросила совет у врачей.

ЛОР из детской поликлиники №5 сообщил, что такое действительно возможно. Слизистая оболочка носа привыкает к лекарству и просто-напросто не работает без него. Что делать, если «подсели» на капли?

  • Обратитесь к отоларингологу, который поможет найти безопасную альтернативу для облегчения дыхания.
  • Постепенно уменьшайте использование капель, чтобы снизить симптомы отмены.
  • Промывайте нос солевым раствором для поддержания здоровья слизистой.
  • Регулярные физические упражнения могут улучшить кровообращение и общее состояние здоровья, что может помочь в борьбе с зависимостью.
  • Используйте увлажнитель воздуха. Это может помочь поддерживать влажность в носу и уменьшить потребность в каплях.

Также не забывайте о том, что при проблемах с носом, необходимо обращаться к профильным специалистам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасли мальчика, который страдал от последствий коронавирусной инфекции в Приморском крае.

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