Я тоже «подсела» на них: мать хочет спасти 13-летнего сына от зависимости в Приморье

Posted 4 февраля, 04:08
Published 4 февраля, 04:08
Modified 4 февраля, 04:10
Updated 4 февраля, 04:10
Женщина с насущной проблемой обратилась к медикам, сообщает пресс-служба Детского здравоохранения Приморья. Ее 13-летний ребенок заявил, что зависим от капель для носа. Он не может без них «ни в школе, ни на улице», отметила местная жительница. Более того, она осознала, что сама «подсела» на сосудосуживающие препараты. Обеспокоенная приморчанка спросила совет у врачей.
ЛОР из детской поликлиники №5 сообщил, что такое действительно возможно. Слизистая оболочка носа привыкает к лекарству и просто-напросто не работает без него. Что делать, если «подсели» на капли?
Также не забывайте о том, что при проблемах с носом, необходимо обращаться к профильным специалистам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как врачи спасли мальчика, который страдал от последствий коронавирусной инфекции в Приморском крае.