Я тоже «подсела» на них: мать хочет спасти 13-летнего сына от зависимости в Приморье

Женщина с насущной проблемой обратилась к медикам, сообщает пресс-служба Детского здравоохранения Приморья. Ее 13-летний ребенок заявил, что зависим от капель для носа. Он не может без них «ни в школе, ни на улице», отметила местная жительница. Более того, она осознала, что сама «подсела» на сосудосуживающие препараты. Обеспокоенная приморчанка спросила совет у врачей.