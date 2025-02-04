Заколол обидчика и порезал свидетелей: ссора обернулась поножовщиной в Приморье

Posted 4 февраля, 08:54
Published 4 февраля, 08:54
Modified 4 февраля, 08:56
Updated 4 февраля, 08:56
Представитель Лесозаводской межрайонной прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, подозреваемого в убийстве. Инцидент произошел 2 февраля 2025 года в квартире на Тельмана в Лесозаводске. 52-летний подозреваемый в ходе конфликта ударил ножом 43-летнего потерпевшего. От полученных травм тот скончался.
Кроме того, двое свидетелей также получили ножевые ранения от рук нападавшего.
Суд, учитывая позицию прокурора, постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем межрайонной прокуратуры.
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