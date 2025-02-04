Заколол обидчика и порезал свидетелей: ссора обернулась поножовщиной в Приморье

Представитель Лесозаводской межрайонной прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, подозреваемого в убийстве. Инцидент произошел 2 февраля 2025 года в квартире на Тельмана в Лесозаводске. 52-летний подозреваемый в ходе конфликта ударил ножом 43-летнего потерпевшего. От полученных травм тот скончался.