Заслужил снисхождение и девять лет «строгача»: детали жуткого убийства в Приморье

Posted 3 февраля, 23:56
Published 3 февраля, 23:56
Modified 3 февраля, 23:58
Updated 3 февраля, 23:58
В марте 2021 года мужчина поссорился с незнакомцем около ресторана в Находке. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате чего один из оппонентов ударил соперника, который получил тяжелую травму, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы. Пострадавший умер в больнице.
«Исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимый заслуживает снисхождения», — отметили в пресс-службе ведомства.
Основываясь на решении присяжных, Находкинский суд назначил наказание приморцу, — девять лет в колонии строгого режима. Стоит отметить, что мужчину судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По данной статье можно угодить за решетку на срок до 15 лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сын пытался скрыть зверское убийство отца в Приморском крае.