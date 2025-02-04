Заслужил снисхождение и девять лет «строгача»: детали жуткого убийства в Приморье

В марте 2021 года мужчина поссорился с незнакомцем около ресторана в Находке. Словесная перепалка переросла в потасовку, в результате чего один из оппонентов ударил соперника, который получил тяжелую травму, сообщили в пресс-службе региональной судебной системы. Пострадавший умер в больнице.