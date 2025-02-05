Атомную электростанцию построят в Приморском крае в районе Фокино

Posted 5 февраля, 07:41
Published 5 февраля, 07:41
Modified 5 февраля, 07:43
Updated 5 февраля, 07:43
Об этом проекте и других, которые напрямую касаются развития энергетической системы Приморского края, шла речь на встрече губернатора региона Олега Кожемяко и председателя правления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего. Также участие во встрече приняли первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Андрей Петров и первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников.
Приморье очень нуждается в дешевой электроэнергии, кроме того, в крае налицо её дефицит. Глава Приморья констатировал: дефицит такой серьёзный, что порой не получается подключать новых потребителей, которые реализуют крупные инвестпроекты, существуют проблемы и в районах, где развивается жилищное строительство.
Как решать эти проблемы? Кардинально.
— К 2042 году в Приморском крае будут построены атомная электростанция в городском округе Фокино с двумя энергоблоками на 1 тысячу мегаватт каждый и гидроаккумулирующая станция в устье реки Раздольной на 600 мегаватт, — сказал Олег Кожемяко.
Он также поблагодарил энергетиков за активную работу по модернизации Приморской ГРЭС и строительству Партизанской ГРЭС-2, Артёмовской ТЭЦ-2.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как сложно в некоторых районах Приморья с бесперебойным энергоснабжением.