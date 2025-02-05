Атомную электростанцию построят в Приморском крае в районе Фокино

Об этом проекте и других, которые напрямую касаются развития энергетической системы Приморского края, шла речь на встрече губернатора региона Олега Кожемяко и председателя правления АО «СО ЕЭС» Федора Опадчего. Также участие во встрече приняли первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Андрей Петров и первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» Роман Бердников.