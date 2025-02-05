vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 01:56

Published 5 февраля, 01:56

Modified 5 февраля, 01:58

Updated 5 февраля, 01:58

Жуткая метель наносит продолжительный и массивный удар по Приморскому краю

Четыре дня в «заложниках» у снегопада: циклон продолжит буйствовать в Приморье

5 февраля 2025, 01:56
Фото: vostokmedia.com.

Жуткая метель наносит продолжительный и массивный удар по Приморскому краю

Сюжет
Погода
Непогода обрушилась на Приморский край в начале недели. Пока что осадки не планируют отступать, как и сильный ветер.

Сегодня регион продолжит чувствовать влияние циклона, — будет дуть жуткий ветер, снегопад охватит большую часть края, сообщает «Примгидромет». Несмотря на непогоду, в некоторых районах будет тепло, ведь столбики термометров поднимутся до -2 °С.

В четверг зимние осадки сбавят обороты, но ветер планирует бушевать не меньше, чем накануне. Однако кое-где температурный фон порадует приморцев, — воздух прогреется до -2°С.

Во Владивостоке снега не прогнозируется, зато сильный ветер станет неприятным обстоятельством для горожан. Сегодня максимальные значения поднимутся до -10 — -12 °С, завтра немного потеплеет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как циклон начинал «разгоняться» в Приморском крае.

Гололед, жуткий ветер и снегопад: циклон обрушился на Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Снежные страдания начинаются: жуткие морозы ударят по ПриморьюАномальное тепло и жуткие последствия циклона: какая погода ждет жителей ПриморьяШел третий день циклона: снег и жуткий ветер не торопятся покидать Приморье
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снегопад#Температура#Циклон#Ветер#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика