Четыре дня в «заложниках» у снегопада: циклон продолжит буйствовать в Приморье

Posted 5 февраля, 01:56
Published 5 февраля, 01:56
Modified 5 февраля, 01:58
Updated 5 февраля, 01:58
Сегодня регион продолжит чувствовать влияние циклона, — будет дуть жуткий ветер, снегопад охватит большую часть края, сообщает «Примгидромет». Несмотря на непогоду, в некоторых районах будет тепло, ведь столбики термометров поднимутся до -2 °С.
В четверг зимние осадки сбавят обороты, но ветер планирует бушевать не меньше, чем накануне. Однако кое-где температурный фон порадует приморцев, — воздух прогреется до -2°С.
Во Владивостоке снега не прогнозируется, зато сильный ветер станет неприятным обстоятельством для горожан. Сегодня максимальные значения поднимутся до -10 — -12 °С, завтра немного потеплеет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как циклон начинал «разгоняться» в Приморском крае.