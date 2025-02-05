Чей папа — Гулливер, разберутся участники «реалити-шоу» во Владивостоке

Posted 5 февраля, 02:20
Published 5 февраля, 02:20
Modified 5 февраля, 06:31
Updated 5 февраля, 06:31
Ответ на этот вопрос зрителям Владивостока дадут актёры Уссурийского городского театра имени В. Ф. Комиссаржевской 19 февраля. Они покажут на сцене Приморского академического театра имени Горького спектакль «Мой папа — Гулливер» (16+).
Этот спектакль — первая постановка пьесы Романа Габриа, причем в качестве режиссера выступил сам автор, что бывает очень редко.
— Отметим, что предыдущая работа Романа Габриа в нашем театре — нашумевший спектакль «Каренин» (18+), участник лонг-листа XXVIII Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» и программы «Маска Плюс» в 2021 году, — подчеркнули в пресс-службе театра имени В. Ф. Комиссаржевской.
В семье крупного петербургского кардиолога Епишева Николая Павловича — юбилей. Профессору 70 лет. На день рождения собирается большая дружная семья, дети, внуки. Перед зрителями онлайн, как в телевизионном реалити-шоу, развернется обманчиво-бытовая картина из нескольких часов их жизни.
— Этот спектакль — попытка создать на сцене кинокадр и крупным планом рассказать о радостях бытия, о странных стечениях обстоятельств и, в конечном счете, о семье и настоящей любви, — так рассказал о своей работе Роман Габриа.
В постановке заняты ведущие актёры Уссурийского театра имени Комиссаржевской — Борис Бехарский, Любовь Николаева, Надежда Глинская, Сергей Денежкин и другие.
Отметим, что постановка «Мой папа — Гулливер» театра из Уссурийска (несмотря на то, что премьера была буквально пару месяцев назад) уже вошла в программу двух престижных фестивалей: XXII фестиваля театров малых городов России (Сыктывкар) и VI фестиваля театров Дальнего Востока (Южно-Сахалинск).
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