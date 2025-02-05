Чей папа — Гулливер, разберутся участники «реалити-шоу» во Владивостоке

Во Владивостоке пройдёт показ спектакля «Мой папа — Гулливер»

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На юбилей известного кардиолога, профессора рождения собирается большая дружная семья — дети, внуки. И всё идёт чинно-благородно, но так ли благополучна и красива жизнь членов этой семьи на самом деле?

Ответ на этот вопрос зрителям Владивостока дадут актёры Уссурийского городского театра имени В. Ф. Комиссаржевской 19 февраля. Они покажут на сцене Приморского академического театра имени Горького спектакль «Мой папа — Гулливер» (16+). Этот спектакль — первая постановка пьесы Романа Габриа, причем в качестве режиссера выступил сам автор, что бывает очень редко. — Отметим, что предыдущая работа Романа Габриа в нашем театре — нашумевший спектакль «Каренин» (18+), участник лонг-листа XXVIII Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска» и программы «Маска Плюс» в 2021 году, — подчеркнули в пресс-службе театра имени В. Ф. Комиссаржевской. В семье крупного петербургского кардиолога Епишева Николая Павловича — юбилей. Профессору 70 лет. На день рождения собирается большая дружная семья, дети, внуки. Перед зрителями онлайн, как в телевизионном реалити-шоу, развернется обманчиво-бытовая картина из нескольких часов их жизни. — Этот спектакль — попытка создать на сцене кинокадр и крупным планом рассказать о радостях бытия, о странных стечениях обстоятельств и, в конечном счете, о семье и настоящей любви, — так рассказал о своей работе Роман Габриа. В постановке заняты ведущие актёры Уссурийского театра имени Комиссаржевской — Борис Бехарский, Любовь Николаева, Надежда Глинская, Сергей Денежкин и другие. Фото: Уссурийский городской театр имени В. Ф. Комиссаржевской Отметим, что постановка «Мой папа — Гулливер» театра из Уссурийска (несмотря на то, что премьера была буквально пару месяцев назад) уже вошла в программу двух престижных фестивалей: XXII фестиваля театров малых городов России (Сыктывкар) и VI фестиваля театров Дальнего Востока (Южно-Сахалинск). Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, чем изумят приморские артисты арабских шейхов на Аравийском полуострове. Пещеру Али-бабы и красоту Шахерезады узрят шейхи из Омана благодаря приморцам Узнать подробнее