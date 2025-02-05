Чтобы тигры собак не таскали, в Приморском крае активно подкармливают копытных

Posted 5 февраля, 01:07
Published 5 февраля, 01:07
Modified 5 февраля, 01:09
Updated 5 февраля, 01:09
В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: охотхозяйства Приморского края регулярно проводят подкормку копытных — в частности, оленей и других видов этих животных.
— Только в январе текущего года для проведения зимне-весенней подкормки мы передали 110 тонн сыпучих кормов. Из них 107 тонн переданы в 18 охотхозяйств, три тонны — в нацпарк «Зов тигра». Функциональное зонирование, присущее национальным паркам, позволяет проводить здесь биотехнические мероприятия. Еще 65 тонн сыпучих кормов будут переданы в девять хозяйств в ближайшее время, — подчеркнули в пресс-службе центра.
Чем больше в Приморье копытных, тем легче крупным краснокнижным хищникам находить добычу, тем лучше кормовая база.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в нацпарке «Земля леопарда» ведут учёт кабанов и оленей, и не только.