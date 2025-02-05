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Posted 5 февраля, 01:07

Published 5 февраля, 01:07

Modified 5 февраля, 01:09

Updated 5 февраля, 01:09

В охотхозяйствах в Приморском крае ведется регулярная подкормка копытных

Чтобы тигры собак не таскали, в Приморском крае активно подкармливают копытных

5 февраля 2025, 01:07
Фото: @amurtigercenter.

В охотхозяйствах в Приморском крае ведется регулярная подкормка копытных

Сюжет
Тигр
Сохранение кормовой базы для таких редких краснокнижных хищников, как амурский тигр и дальневосточный леопард, — одна из важнейших задач работы заповедников, охотхозяйств и нацпарков в Приморском крае. Поэтому здесь ведут подкормку копытных на постоянной основе.

В АНО «Центр „Амурский тигр“ рассказали: охотхозяйства Приморского края регулярно проводят подкормку копытных — в частности, оленей и других видов этих животных.

— Только в январе текущего года для проведения зимне-весенней подкормки мы передали 110 тонн сыпучих кормов. Из них 107 тонн переданы в 18 охотхозяйств, три тонны — в нацпарк «Зов тигра». Функциональное зонирование, присущее национальным паркам, позволяет проводить здесь биотехнические мероприятия. Еще 65 тонн сыпучих кормов будут переданы в девять хозяйств в ближайшее время, — подчеркнули в пресс-службе центра.
Фото: @amurtigercenter

Чем больше в Приморье копытных, тем легче крупным краснокнижным хищникам находить добычу, тем лучше кормовая база.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в нацпарке «Земля леопарда» ведут учёт кабанов и оленей, и не только.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
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