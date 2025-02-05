«Домклик»: Половина получателей ипотеки на вторичку в Приморье состоят в браке

Примечательно, что в течение года более чем в два раза увеличились доходы покупателей жилплощади на вторичном рынке — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по регионам. На этом фоне в ЦФО медианный доход превысил среднероссийские показатели, дойдя до отметки в 243 тысячи рублей, а в СКФО средний уровень дохода дошел до отметки только в 90 тысяч рублей.