«Домклик»: Половина получателей ипотеки на вторичку в Приморье состоят в браке

Posted 5 февраля, 07:09
Published 5 февраля, 07:09
Modified 5 февраля, 07:13
Updated 5 февраля, 07:13
Информация была проанализирована с ноября 2024 года (после того, как Банк России повысил ключевую ставку до 21%) по январь 2025 года.
Среднестатистическому ипотечнику на вторичном рынке жилья в нашей стране 38 лет. Самые молодые заемщики (35 лет) — на Северном Кавказе, пишет gorod55.ru. Чуть больше половины от суммарного количества выдач ипотеки на вторичку — 55% — приходится на женщин. При этом отмечается, что доля женщин — ипотечных заемщиков в южных регионах РФ и на Северном Кавказе выше общероссийского показателя и составляет примерно 60%. 58% заемщиков находятся в официально зарегистрированных брачных отношениях (в СКФО — 63%, в ДФО — 46%). Относительно аналогичной статистики, собранной годом ранее, сведения остались практически неизменными.
Примечательно, что в течение года более чем в два раза увеличились доходы покупателей жилплощади на вторичном рынке — с 84 тысяч рублей до 168 тысяч рублей в среднем по регионам. На этом фоне в ЦФО медианный доход превысил среднероссийские показатели, дойдя до отметки в 243 тысячи рублей, а в СКФО средний уровень дохода дошел до отметки только в 90 тысяч рублей.
Исследуемые данные также показывают, что большинство ипотечников, которые сделали выбор в пользу готовых квартир, не имеют детей (80%). А доля многодетных семей на этом фоне крайне мала (1%). Даже на Северном Кавказе, где больше многодетных семей, чем в среднем по России, семей с тремя и более детьми среди ипотечников на вторичном рынке только 1,6%.
Наибольшим спросом готовые квартиры среди ипотечников пользуются в Центральном (25,7% сделок) и Приволжском (24,5%) федеральных округах. Минимальный интерес к заключению сделок такого рода демонстрирует население ДФО и СКФО — речь идет примерно о 5% от суммарного количества по России. Эксперты считают, что причина этого — в жестких правилах оформления «Дальневосточной ипотеки» в ДФО и специфике рынка предложения в СКФО (местное население чаще выбирает загородную недвижимость в противовес многоэтажному жилью).
Однако стоит учитывать, что большая часть сделок на вторичном рынке жилья в нашей стране стабильно приходится на мегаполисы и крупные агломерации — Москву (5%), МО (7,7%), Татарстан (5,8%), Свердловскую область (4,3%), Башкортостан (4,2%).