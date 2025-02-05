Элитная подработка: как сколотить целое состояние на «не основной» работе в Приморье

Технологии шагнули вперед, теперь мы не только закупаемся в интернете, но и даже учимся там. Образовательное учреждение ищет преподавателя английского языка, который мог бы тратить не менее 15 часов в неделю на занятия со взрослыми учениками. Кандидаты должны иметь соответствующий опыт, а методическую базу компания предоставит. Хотя использовать свои разработки не воспрещается.