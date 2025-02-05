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Posted 5 февраля, 07:04

Published 5 февраля, 07:04

Modified 5 февраля, 07:06

Updated 5 февраля, 07:06

Где можно подзаработать целую зарплату в Приморском крае?

Элитная подработка: как сколотить целое состояние на «не основной» работе в Приморье

5 февраля 2025, 07:04
Фото: Изображение Midjourney.

Где можно подзаработать целую зарплату в Приморском крае?

Сюжет
Деньги
Хочешь найти дополнительный доход? Например, 80 000 рублей в месяц. Легко! В Приморском крае можно подобрать варианты с выгодными условиями. Не веришь? — Взгляни на подборку вакансий в материале.

Так сложилось, что многие приморцы имеют не один источник дохода, а, как минимум, два. Оказывается, больше половины, — 52%, — дальневосточников подрабатывали хотя бы раз в 2024 году. Поэтому вопрос: «Где можно неплохо подзаработать?» — является актуальным для жителей региона. Эксперты «Авито Работы» подобрали вакансии для тех, кто в поисках.

Сотрудник торгового зала

Руководители нередко берут на эту работу людей без опыта. Труд несложный, — выкладка товаров, контроль ценников, сроков годности и порядка на витринах. А условия, например в одном из супермаркетов Находки, достаточно приемлемые. Кандидатам предлагают гибкий график работы и понятную систему оплаты труда — 240 рублей за час.

Курьер

Доставка товаров — это то, без чего не обходится ни один крупный город России. Именно поэтому курьерские службы остро нуждаются в сотрудниках. Например, владивостокская компания ищет соискателя со своим авто для работы по гибкому графику. Также организация обещает бонусы за выполнение объемов доставок.

Монтажник-установщик интернет-оборудования

Рукастые работники тоже сейчас на вес золота. В краевой столице телекоммуникационная компания готова платить от 5 000 рублей за 8-часовую смену мастеру. Более того, интернет-провайдер компенсирует расходы на ГСМ сотрудникам, которые ездят на вызовы на своем транспорте. Также руководство готово обучить начинающих специалистов и снабдить их необходимыми инструментами.

Парикмахер

Творцы прекрасного тоже сейчас высоко ценятся в Приморье. Уссурийский салон красоты находится в поисках мастеров по волосам. Владельцы бьюти-пространства обещают не только удобный график для подработки, но и обучение. К таким условиям прилагается заработная плата от 80 000 рублей в месяц.

Преподаватель

Технологии шагнули вперед, теперь мы не только закупаемся в интернете, но и даже учимся там. Образовательное учреждение ищет преподавателя английского языка, который мог бы тратить не менее 15 часов в неделю на занятия со взрослыми учениками. Кандидаты должны иметь соответствующий опыт, а методическую базу компания предоставит. Хотя использовать свои разработки не воспрещается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько зарабатывают таксисты в Приморском крае.

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