Элитная подработка: как сколотить целое состояние на «не основной» работе в Приморье

Posted 5 февраля, 07:04
Published 5 февраля, 07:04
Modified 5 февраля, 07:06
Updated 5 февраля, 07:06
Так сложилось, что многие приморцы имеют не один источник дохода, а, как минимум, два. Оказывается, больше половины, — 52%, — дальневосточников подрабатывали хотя бы раз в 2024 году. Поэтому вопрос: «Где можно неплохо подзаработать?» — является актуальным для жителей региона. Эксперты «Авито Работы» подобрали вакансии для тех, кто в поисках.
Сотрудник торгового зала
Руководители нередко берут на эту работу людей без опыта. Труд несложный, — выкладка товаров, контроль ценников, сроков годности и порядка на витринах. А условия, например в одном из супермаркетов Находки, достаточно приемлемые. Кандидатам предлагают гибкий график работы и понятную систему оплаты труда — 240 рублей за час.
Курьер
Доставка товаров — это то, без чего не обходится ни один крупный город России. Именно поэтому курьерские службы остро нуждаются в сотрудниках. Например, владивостокская компания ищет соискателя со своим авто для работы по гибкому графику. Также организация обещает бонусы за выполнение объемов доставок.
Монтажник-установщик интернет-оборудования
Рукастые работники тоже сейчас на вес золота. В краевой столице телекоммуникационная компания готова платить от 5 000 рублей за 8-часовую смену мастеру. Более того, интернет-провайдер компенсирует расходы на ГСМ сотрудникам, которые ездят на вызовы на своем транспорте. Также руководство готово обучить начинающих специалистов и снабдить их необходимыми инструментами.
Парикмахер
Творцы прекрасного тоже сейчас высоко ценятся в Приморье. Уссурийский салон красоты находится в поисках мастеров по волосам. Владельцы бьюти-пространства обещают не только удобный график для подработки, но и обучение. К таким условиям прилагается заработная плата от 80 000 рублей в месяц.
Преподаватель
Технологии шагнули вперед, теперь мы не только закупаемся в интернете, но и даже учимся там. Образовательное учреждение ищет преподавателя английского языка, который мог бы тратить не менее 15 часов в неделю на занятия со взрослыми учениками. Кандидаты должны иметь соответствующий опыт, а методическую базу компания предоставит. Хотя использовать свои разработки не воспрещается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, сколько зарабатывают таксисты в Приморском крае.