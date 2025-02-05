Где и когда во Владивостоке установят памятник приморским добровольцам СВО

Памятник добровольцам — участникам СВО — установят во Владивостоке

Сюжет СВО

В 2025 году в Курсантском сквере Владивостока (что рядом с ТОВВМУ и Нахимовским училищем) будет установлен памятник жителям Приморского края, которые добровольцами ушли на специальную военную операцию.

Идею установки памятника в прошлом году выдвинула общественная организация «Контингент» (она же сейчас создаёт его проект) и получила на реализацию грант губернатора Приморья. По словам представителей «Контингента», будущая скульптура будет представлять собой сцену прощания бойца — добровольца СВО — с родными, возможно, с ребенком. — Но ни у кого из тех, кто будет смотреть на памятник, не должно возникнуть сомнений в том, что боец обязательно вернётся, живой и невредимый, — подчёркивают в «Контингенте». Один из вариантов будущего монумента . Фото: primorsky.ru Активное участие в обсуждении облика будущего памятника принимают воспитанники Уссурийского суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье почтили память погибшего на СВО командира батальона «Тигр». Сердце не прятал за спины ребят: сотни людей почтили память батяни-комбата Ефремова Узнать подробнее