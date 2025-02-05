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Posted 5 февраля, 04:46

Published 5 февраля, 04:46

Modified 5 февраля, 04:48

Updated 5 февраля, 04:48

Памятник добровольцам — участникам СВО — установят во Владивостоке

Где и когда во Владивостоке установят памятник приморским добровольцам СВО

5 февраля 2025, 04:46
Фото: primorsky.ru.

Памятник добровольцам — участникам СВО — установят во Владивостоке

Сюжет
СВО
В 2025 году в Курсантском сквере Владивостока (что рядом с ТОВВМУ и Нахимовским училищем) будет установлен памятник жителям Приморского края, которые добровольцами ушли на специальную военную операцию.

Идею установки памятника в прошлом году выдвинула общественная организация «Контингент» (она же сейчас создаёт его проект) и получила на реализацию грант губернатора Приморья.

По словам представителей «Контингента», будущая скульптура будет представлять собой сцену прощания бойца — добровольца СВО — с родными, возможно, с ребенком.

— Но ни у кого из тех, кто будет смотреть на памятник, не должно возникнуть сомнений в том, что боец обязательно вернётся, живой и невредимый, — подчёркивают в «Контингенте».
Один из вариантов будущего монумента
Один из вариантов будущего монумента. Фото: primorsky.ru

Активное участие в обсуждении облика будущего памятника принимают воспитанники Уссурийского суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье почтили память погибшего на СВО командира батальона «Тигр».

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#Новости#Общество#Владивосток#СВО#Приморский край
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