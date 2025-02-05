Где и когда во Владивостоке установят памятник приморским добровольцам СВО

Posted 5 февраля, 04:46
Published 5 февраля, 04:46
Modified 5 февраля, 04:48
Updated 5 февраля, 04:48
Идею установки памятника в прошлом году выдвинула общественная организация «Контингент» (она же сейчас создаёт его проект) и получила на реализацию грант губернатора Приморья.
По словам представителей «Контингента», будущая скульптура будет представлять собой сцену прощания бойца — добровольца СВО — с родными, возможно, с ребенком.
— Но ни у кого из тех, кто будет смотреть на памятник, не должно возникнуть сомнений в том, что боец обязательно вернётся, живой и невредимый, — подчёркивают в «Контингенте».
Активное участие в обсуждении облика будущего памятника принимают воспитанники Уссурийского суворовского военного училища и Нахимовского военно-морского училища.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье почтили память погибшего на СВО командира батальона «Тигр».