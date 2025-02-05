Хочу на лыжи стать: где в Приморье пройдёт праздник «Лыжня России» — адреса

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: жители края любят этот праздник и традиционно активно принимают в нем участие, причем на лыжню выходят все — от новичков до профи, семьи, дети, ветераны… В 12 муниципалитетах региона пройдут лыжные старты. Участие в них — бесплатное.