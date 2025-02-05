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Posted 5 февраля, 03:22

Published 5 февраля, 03:22

Modified 5 февраля, 03:24

Updated 5 февраля, 03:24

В Приморском крае 12 муниципалитетов примут участников «Лыжни России»

Хочу на лыжи стать: где в Приморье пройдёт праздник «Лыжня России» — адреса

5 февраля 2025, 03:22
Фото: 1MI.

В Приморском крае 12 муниципалитетов примут участников «Лыжни России»

Сюжет
Спорт
Приморский край примет активное участие во всероссийском физкультурном празднике «Лыжня России» (6+). Дюжина муниципалитетов края — в том числе Владивосток — ждут любителей одного из самых популярных зимних видов спорта — на лыжне, 8 февраля.

В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: жители края любят этот праздник и традиционно активно принимают в нем участие, причем на лыжню выходят все — от новичков до профи, семьи, дети, ветераны… В 12 муниципалитетах региона пройдут лыжные старты. Участие в них — бесплатное.

Особо важно отметить, что в этом году 43-я всероссийская массовая лыжная гонка посвящена знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Уже про традиции главной базой соревнований и праздника станет село Калиновка в Спасском районе. Обычно сюда съезжаются тысячи любителей лыж, поэтому регистрация участников — на портале Госуслуг. Стартует лыжный забег в Калиновке в лыжном комплексе (улица Советская, 49) в 11.45.

Где же ещё пройдут гонки в рамках «Лыжни России-2025»?

  • Владивосток — трасса «Русская лыжня» на острове Русском. Приём участников — с 9.30, старт — в 11 часов.
  • Арсеньев — стадион «Восток» (здесь ждут воспитанников детских садов и других дошкольных учреждений) и клуб «Синегорье». Начало в 12 часов.
  • Посёлок Кировский — лыжная трасса на улице Хуторной, 13 и в Горных Ключах. Старт в полдень.
  • Дальнереченск — лыжная база «Графская». Начало ровно в полдень.
  • Лучегорск — трасса на улице Пограничной. Запись участников — с 11 часов, старт — в 12.30.
  • Анучино — трасса «Зелёный остров». Старт в полдень.
  • Лесозаводск — лыжная база «Маяк». Участников будут принимать с 9 часов, старт гонки — в полдень.
  • Яковлевка — база «ДООСЦ села Яковлевка». Начало в 12 часов.
  • Дмитриевка — лыжная база ДЮСШ (улица Онищенко, 17А). Сбор участников в 10 часов, старт в полдень.
  • Дальнегорск — трасса ключа Резаного. Начало в 12 часов.
  • Чугуевка — лыжная трасса за территорией местной воинской части. Начало в полдень.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как прошёл зимний триатлон на острове Русском.

Спорт и семья: на острове Русский прошел зимний триатлон
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#Новости#Спорт#Владивосток#Лыжный спорт#Приморский край#Приморье
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