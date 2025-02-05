Хочу на лыжи стать: где в Приморье пройдёт праздник «Лыжня России» — адреса

Posted 5 февраля, 03:22
Published 5 февраля, 03:22
Modified 5 февраля, 03:24
Updated 5 февраля, 03:24
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: жители края любят этот праздник и традиционно активно принимают в нем участие, причем на лыжню выходят все — от новичков до профи, семьи, дети, ветераны… В 12 муниципалитетах региона пройдут лыжные старты. Участие в них — бесплатное.
Особо важно отметить, что в этом году 43-я всероссийская массовая лыжная гонка посвящена знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Уже про традиции главной базой соревнований и праздника станет село Калиновка в Спасском районе. Обычно сюда съезжаются тысячи любителей лыж, поэтому регистрация участников — на портале Госуслуг. Стартует лыжный забег в Калиновке в лыжном комплексе (улица Советская, 49) в 11.45.
Где же ещё пройдут гонки в рамках «Лыжни России-2025»?
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