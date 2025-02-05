И с рёвом ломанулся в лес: подальше от людей будет жить хулиган из Приморья — видео

В пресс-службе министерства лесного хозяйства Приморского края отметили: полосатого хулигана в Хасанском округе поймали специалисты приморского охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда». Обездвиженный, он был доставлен в центр реабилитации в селе Алексеевка, где краснокнижного хищника осмотрели ветеринары. Их вердикт был таков: животное полностью здорово, ран и травм не имеет, в состоянии добывать себе пищу самостоятельно.