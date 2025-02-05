И с рёвом ломанулся в лес: подальше от людей будет жить хулиган из Приморья — видео

Posted 5 февраля, 02:51
Published 5 февраля, 02:51
Modified 5 февраля, 02:53
Updated 5 февраля, 02:53
В пресс-службе министерства лесного хозяйства Приморского края отметили: полосатого хулигана в Хасанском округе поймали специалисты приморского охотнадзора и нацпарка «Земля леопарда». Обездвиженный, он был доставлен в центр реабилитации в селе Алексеевка, где краснокнижного хищника осмотрели ветеринары. Их вердикт был таков: животное полностью здорово, ран и травм не имеет, в состоянии добывать себе пищу самостоятельно.
Поэтому и было принято решение: амба станет релокантом, хищника выпустят в естественную среду обитания, но подальше от населённых пунктов, в которых так много легкодоступных собак. В той части заповедника, куда переселили полосатика, хорошая кормовая база. Голодным не останется.
— Метод релокации, то есть перемещения тигра на иную территорию, является эффективным способом борьбы с конфликтными ситуациями между амурским тигром и человеком. Поскольку сам процесс для хищника весьма неприятен (но не опасен), релоцированная особь, как правило, больше никогда не провоцирует конфликтных ситуаций, — отметили специалисты минлесхоза Приморского края.
На видео видно, как тигр, одновременно злой и перепуганный, молнией вылетает из фургона, в котором его перевозили, и буквально через пару изящных прыжков скрывается в заснеженной тайге.
Удачи тебе на новом месте, амба! Не шали больше.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем же досаждал этот хищник жителям Хасанского района.