Из командировки за решетку: челябинец с запретной миссией приехал в Приморье

Posted 5 февраля, 00:25
Published 5 февраля, 00:25
Modified 5 февраля, 00:27
Updated 5 февраля, 00:27
В дальневосточной столице задержали мужчину, который наносил наркограффити, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Нарушителя задержали и доставили в полицию. В ходе разбирательств выяснилось, что молодой человек приехал из Челябинска во Владивосток с определенной целью — распространять запрещенные надписи.
Более того, злоумышленник успел «отработать» во многих районах краевой столицы. В планах у него была противозаконная деятельность в Уссурийске и Находке.
«В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности за пособничество в сбыте наркотических средств и психотропных веществ», — отметили в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как правильно бороться с подобными надписями жителям Приморского края.