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Posted 5 февраля, 00:25

Published 5 февраля, 00:25

Modified 5 февраля, 00:27

Updated 5 февраля, 00:27

Житель Челябинска прибыл в Приморье распространять запрещенную рекламу

Из командировки за решетку: челябинец с запретной миссией приехал в Приморье

5 февраля 2025, 00:25
Фото: 1MI.

Житель Челябинска прибыл в Приморье распространять запрещенную рекламу

Сюжет
Наркотики
Силовики и добровольцы из дружины «Сокол» патрулировали в районе Океанского проспекта и заметили парня, рекламирующего «запрещенку». Детали его деятельности оказались весьма занятными.

В дальневосточной столице задержали мужчину, который наносил наркограффити, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нарушителя задержали и доставили в полицию. В ходе разбирательств выяснилось, что молодой человек приехал из Челябинска во Владивосток с определенной целью — распространять запрещенные надписи.

Фото: prim_police

Более того, злоумышленник успел «отработать» во многих районах краевой столицы. В планах у него была противозаконная деятельность в Уссурийске и Находке.

«В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности за пособничество в сбыте наркотических средств и психотропных веществ», — отметили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как правильно бороться с подобными надписями жителям Приморского края.

Пропаганда на стене: что такое наркограффити и как с ним бороться
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