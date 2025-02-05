Из офиса в мир моды: дизайнер из Приморья создала бренд и покорила Москву — эксклюзив

Приморцы славятся своей любовью к автомобилям, Японскому морю и чудесной природе. Некоторые жители региона покоряют Россию в интернет-пространстве, кто-то грезит большой сценой и делают огромные успехи на данном поприще. А есть такие девушки, которые не стремятся попасть во всероссийские таблоиды, для них важнее показать миру то, что они умеют делать руками. Например, во Владивостоке живет Татьяна, которая творит чудеса из ткани, вооружившись нитками и швейной машинкой.