Из офиса в мир моды: дизайнер из Приморья создала бренд и покорила Москву — эксклюзив

Posted 5 февраля, 07:53
Published 5 февраля, 07:53
Modified 5 февраля, 08:00
Updated 5 февраля, 08:00
Приморцы славятся своей любовью к автомобилям, Японскому морю и чудесной природе. Некоторые жители региона покоряют Россию в интернет-пространстве, кто-то грезит большой сценой и делают огромные успехи на данном поприще. А есть такие девушки, которые не стремятся попасть во всероссийские таблоиды, для них важнее показать миру то, что они умеют делать руками. Например, во Владивостоке живет Татьяна, которая творит чудеса из ткани, вооружившись нитками и швейной машинкой.
Когда-то девушка работала в рыбодобывающей компании. Она была офисным сотрудником в отделе внешне-экономических связей. В какой-то момент она поняла, что ей необходимо периодически отключаться от повседневной рутины. Именно в творчестве Татьяна нашла свою личную отдушину.
«Вспомнилось всё, чем занималась в детстве и что приносило удовольствие. Сначала делала что-то простое, но довольно быстро я перешла на одежду. Хотелось пробовать новое, усложнять», — поделилась собеседница.
Девушка, заручившись лайфхаками из интернета, шила для себя. Когда путь проб и ошибок был пройден, она решила освоить базовый курс шитья.
«Потом появились ресурсы, сайты, предоставляющие готовые лекала, что сильно упростило творческий процесс», — поведала Татьяна.
Девушка начала шить для своих детей, иногда даже брала заказы знакомых. В 2023 году она сделала судьбоносный шаг в карьере — оформила бренд TASHA'STITCH и начала сотрудничать с магазином детской одежды. Совсем недавно Татьяна начала работать еще по одному направлению, — создавать одежду для девушек.
Вот так хобби постепенно стало делом всей жизни. Ведь она не перестает шить уже целых десять лет.
Однако работа в удовольствие не всегда доставляет только радость. Порой наступают моменты, когда становится невыносимо тяжко.
Татьяна мама двух деток, — шести и четырех лет. Совмещать бизнес, быт и материнство — невероятно сложно, но, если постараться, вполне реально. Главное, чтобы у человека было стремление.
«Есть большая потребность в самореализации, поэтому использую каждую свободную минуту», — отметила девушка.
Немало сложностей было с поиском нужных материалов. Но со временем база поставщиков выросла и теперь покупки проще делать онлайн.
Сейчас молодая бизнесвумен столкнулась с насущной проблемой, — делегированием обязанностей внутри команды. Но девушка не отчаивается, все приходит с опытом. Ведь она только в начале пути развития бренда.
Работы Татьяны уже прославились не только в Приморском крае, но и в столице. В конце 2024 года в Москве прошла ежегодная выставка Ладья (6+), куда пригласили приморскую мастерицу. Девушка с удовольствием приняла участие в масштабном мероприятии.
2025 год начался у предпринимателя тоже весьма продуктивно. Она активно работает над новой весенней коллекции. Более того, Таня успевает делать счастливее приморских модниц.
«Беру интересные заказы, по возможности, конечно», — подчеркнула собеседница.
Впереди у нее грандиозные планы. Например, девушка активно трудится над линейкой аксессуаров для волос. Среди ее клиентов преимущественно владивостокцы, но ее творения уже полюбились некоторым сочинцам и москвичам.
«Ко всему нужно относится с терпением и понемногу стараться делать своё любимое дело, не рассчитывая на быстрые результаты. Все знания, опыт, навыки обретаются не за один день. Не нужно опускать руки, если что то не получается», — отметила Татьяна, основательница модного бренда.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что стенд Приморского края вошел в двадцатку лучших на международной выставке, которая состоялась в столице России на ВДНХ. «Тропа леопарда» произвела фурор на посетителей масштабного мероприятия.