К двум селам не проехать: мост обрушился в Приморье — фото

Мост через реку Большая Уссурка обрушился в Красноармейском районе. Теперь жителям Пластуна, Таежного, Молодежного непросто будет выехать в другие населенные пункты. Добраться до них — тоже задача не из легких. Ведь единственный путь разрушен.