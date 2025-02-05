К двум селам не проехать: мост обрушился в Приморье — фото

Posted 5 февраля, 01:23
Published 5 февраля, 01:23
Modified 5 февраля, 01:25
Updated 5 февраля, 01:25
Мост через реку Большая Уссурка обрушился в Красноармейском районе. Теперь жителям Пластуна, Таежного, Молодежного непросто будет выехать в другие населенные пункты. Добраться до них — тоже задача не из легких. Ведь единственный путь разрушен.
Судя по кадрам, тягач находился на мосту во время страшного инцидента. Но, вероятно, водителю повезло, — кабина осталась на уцелевшей части сооружения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мосты перестанут функционировать в Приморском крае. Это необходимая мера, — сооружения будут приводить в порядок.