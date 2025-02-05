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Posted 5 февраля, 01:23

Published 5 февраля, 01:23

Modified 5 февраля, 01:25

Updated 5 февраля, 01:25

Обрушение моста отрезало три населенных пункта в Приморском крае

К двум селам не проехать: мост обрушился в Приморье — фото

5 февраля 2025, 01:23
Фото: vostokmedia.com.

Обрушение моста отрезало три населенных пункта в Приморском крае

Сюжет
Мост
Мостовое сооружение рухнуло в Красноармейском районе. Теперь автомобилистам ни выехать, ни заехать в три населенных пункта в Приморском крае.

Мост через реку Большая Уссурка обрушился в Красноармейском районе. Теперь жителям Пластуна, Таежного, Молодежного непросто будет выехать в другие населенные пункты. Добраться до них — тоже задача не из легких. Ведь единственный путь разрушен.

Судя по кадрам, тягач находился на мосту во время страшного инцидента. Но, вероятно, водителю повезло, — кабина осталась на уцелевшей части сооружения.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мосты перестанут функционировать в Приморском крае. Это необходимая мера, — сооружения будут приводить в порядок.

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