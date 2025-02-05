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Posted 5 февраля, 11:12

Published 5 февраля, 11:12

Modified 5 февраля, 11:14

Updated 5 февраля, 11:14

Картина дня в Приморье: забитая трубой, рухнувший мост и тигр в городе

Картина дня в Приморье: забитая трубой, рухнувший мост и тигр в городе

5 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Забил любимую трубой, потому что надоела

Молодой человек не захотел мириться с разгульным образом жизни своего любимца и решил проблему радикальным способом в Приморском крае.

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Важного моста больше нет в Приморье

Мост рухнул в Красноармейском районе. Теперь автомобилистам ни выехать, ни заехать в три населенных пункта в Приморском крае.

Выяснилось, что сооружение рухнуло не просто так. Прокуратура намерена добиться наказания «копеечкой» для виновника инцидента.

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Виновные будут наказаны: из-за кого рухнул мост в Приморье? — официально
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Тигр по-хозяйски зашел в город

Утром 5 февраля в Дальнереченске — в районе Каменушка, а это окраины города — были обнаружены следы тигра. На место сразу выехал дежурный егерь.

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