Картина дня в Приморье: забитая трубой, рухнувший мост и тигр в городе

Posted 5 февраля, 11:12
Published 5 февраля, 11:12
Modified 5 февраля, 11:14
Updated 5 февраля, 11:14
Забил любимую трубой, потому что надоела
Молодой человек не захотел мириться с разгульным образом жизни своего любимца и решил проблему радикальным способом в Приморском крае.
Важного моста больше нет в Приморье
Мост рухнул в Красноармейском районе. Теперь автомобилистам ни выехать, ни заехать в три населенных пункта в Приморском крае.
Выяснилось, что сооружение рухнуло не просто так. Прокуратура намерена добиться наказания «копеечкой» для виновника инцидента.
Тигр по-хозяйски зашел в город
Утром 5 февраля в Дальнереченске — в районе Каменушка, а это окраины города — были обнаружены следы тигра. На место сразу выехал дежурный егерь.