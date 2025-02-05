Кололи «из-под полы»: кабинет красоты «из ада» закрыли во Владивостоке

Posted 5 февраля, 10:45
Published 5 февраля, 10:45
Modified 5 февраля, 11:01
Updated 5 февраля, 11:01
По ходатайству прокурора Первомайского района Владивостока кабинет косметологии на Сочинской закрыли. Проверка показала, что услуги оказывал самозанятый без необходимого образования и лицензии. Специалисты также выявили нарушения в области здравоохранения и пожарной безопасности.
Прокурор обратился с иском о запрете оказания медицинских услуг и устранении выявленных нарушений. В рамках обеспечительных мер уже запрещена эксплуатация помещений псевдоклиники.
Сегодня прокуратура контролировала работу судебных приставов по прекращению деятельности объекта до устранения всех недостатков. Результат рассмотрения иска на контроле прокуратуры. Безопасность граждан — превыше всего.