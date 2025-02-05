Кололи «из-под полы»: кабинет красоты «из ада» закрыли во Владивостоке

Сюжет Прокуратура

Косметологический кабинет, который работал без лицензии, закрыли во Владивостоке. Красоту клиентам наводил липовый специалист — у него не было ни лицензии, ни образования.

По ходатайству прокурора Первомайского района Владивостока кабинет косметологии на Сочинской закрыли. Проверка показала, что услуги оказывал самозанятый без необходимого образования и лицензии. Специалисты также выявили нарушения в области здравоохранения и пожарной безопасности. Прокурор обратился с иском о запрете оказания медицинских услуг и устранении выявленных нарушений. В рамках обеспечительных мер уже запрещена эксплуатация помещений псевдоклиники. Сегодня прокуратура контролировала работу судебных приставов по прекращению деятельности объекта до устранения всех недостатков. Результат рассмотрения иска на контроле прокуратуры. Безопасность граждан — превыше всего. Читайте также: Спасатели на месте: что происходит на горящем авторынке в Находке — видео Забил трубой насмерть: мужчина жестоко наказал гулёну в Приморье Виновные будут наказаны: из-за кого рухнул мост в Приморье? — официально