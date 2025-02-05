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Posted 5 февраля, 10:45

Published 5 февраля, 10:45

Modified 5 февраля, 11:01

Updated 5 февраля, 11:01

Кололи «из-под полы»: кабинет красоты «из ада» закрыли во Владивостоке

Кололи «из-под полы»: кабинет красоты «из ада» закрыли во Владивостоке

5 февраля 2025, 10:45
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
Косметологический кабинет, который работал без лицензии, закрыли во Владивостоке. Красоту клиентам наводил липовый специалист — у него не было ни лицензии, ни образования.

По ходатайству прокурора Первомайского района Владивостока кабинет косметологии на Сочинской закрыли. Проверка показала, что услуги оказывал самозанятый без необходимого образования и лицензии. Специалисты также выявили нарушения в области здравоохранения и пожарной безопасности.

Прокурор обратился с иском о запрете оказания медицинских услуг и устранении выявленных нарушений. В рамках обеспечительных мер уже запрещена эксплуатация помещений псевдоклиники.

Сегодня прокуратура контролировала работу судебных приставов по прекращению деятельности объекта до устранения всех недостатков. Результат рассмотрения иска на контроле прокуратуры. Безопасность граждан — превыше всего.

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#Новости#Здравоохранение#Владивосток#Судебные приставы#Прокуратура#Пожарная безопасность#Приморский край#Происшествия#Самозанятый#Косметология
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