vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 23:55

Published 4 февраля, 23:55

Modified 4 февраля, 23:57

Updated 4 февраля, 23:57

Огромную крысу на прилавке супермаркета увидели во Владивостоке

Крысу от души накормили в супермаркете во Владивостоке — видео

4 февраля 2025, 23:55
Фото: Изображение Midjourney.

Огромную крысу на прилавке супермаркета увидели во Владивостоке

Сюжет
Грызуны
Во Владивостоке посетители одного из супермаркетов, входящих в крупную сеть, были шокированы неприятной сценой, открывшейся их глазам в отделе кулинарии. Крупная крыса уютно расположилась на прилавке и с аппетитом поедала полуфабрикаты.

Видео, на котором запечатлён грызун, лакомящийся сырыми котлетками, распространяется в новых медиа. Оно было снято одной из посетительниц супермаркета в спальном районе Владивостока.

Крыса, как ясно из видео, никак не отреагировала на появление человека и спокойно продолжала трапезу.

Видео: @dpscontrol_news.

«Я теперь там больше покупать никогда ничего не буду», «Как такое может быть», «Такое развидеть нереально», «Там же продукты, полуфабрикаты, вот кто-то купит и домой принесёт» — пишут в комментариях к видео шокированные владивостокцы.

Также все, кто просмотрел ролик, отмечают, что грызун на видео весьма упитан и явно как сыр в масле катается, питаясь в этом супермаркете.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необычном грызуне, замеченном в торговом центре во Владивостоке.

«Сидит около кассы»: крыса попала на камеру в супермаркете Владивостока — фото
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Владивосток#Приморский край#Происшествия#Грызуны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика