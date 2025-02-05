Крысу от души накормили в супермаркете во Владивостоке — видео

Posted 4 февраля, 23:55
Published 4 февраля, 23:55
Modified 4 февраля, 23:57
Updated 4 февраля, 23:57
Видео, на котором запечатлён грызун, лакомящийся сырыми котлетками, распространяется в новых медиа. Оно было снято одной из посетительниц супермаркета в спальном районе Владивостока.
Крыса, как ясно из видео, никак не отреагировала на появление человека и спокойно продолжала трапезу.
«Я теперь там больше покупать никогда ничего не буду», «Как такое может быть», «Такое развидеть нереально», «Там же продукты, полуфабрикаты, вот кто-то купит и домой принесёт» — пишут в комментариях к видео шокированные владивостокцы.
Также все, кто просмотрел ролик, отмечают, что грызун на видео весьма упитан и явно как сыр в масле катается, питаясь в этом супермаркете.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о необычном грызуне, замеченном в торговом центре во Владивостоке.