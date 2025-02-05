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Posted 5 февраля, 08:58

Published 5 февраля, 08:58

Modified 5 февраля, 09:36

Updated 5 февраля, 09:36

Неизвестный разбил топором лобовое стекло иномарки в Приморском крае

Напал с топором и рубил прямо в лоб: «красотка» серьезно пострадала в Приморье

5 февраля 2025, 08:58
Фото: Изображение Midjourney.

Неизвестный разбил топором лобовое стекло иномарки в Приморском крае

Сюжет
Автомобиль
В Уссурийске произошел необычный инцидент: неизвестный мужчина разбил топором лобовое стекло автомобиля. Хозяин иномарки был в шоке.

В Уссурийске произошел необычный инцидент: неизвестный разбил топором лобовое стекло автомобиля. Владелец машины поделился фотографиями повреждений и отметил, что его авто повредили без видимых причин.

Очевидцы утверждают, что водитель был в шоке от произошедшего и не мог объяснить, почему его автомобиль стал мишенью. Информация о происшествии быстро распространилась в социальных сетях.

Фото: chernosliv18

Кто напал на старенькую «японку», неизвестно. Злоумышленника ищут, но пока о нем нет никакой информации. Хозяину пострадавшего авто остается только посочувствовать.

Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая напала на водителя авто во Владивостоке.

Женщину, напавшую на автомобилистку, задержали во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Социальные сети#Уссурийск#Автомобиль#Водитель#Приморский край#Женщина#Повреждения#Происшествия
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