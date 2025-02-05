Напал с топором и рубил прямо в лоб: «красотка» серьезно пострадала в Приморье

Posted 5 февраля, 08:58
Published 5 февраля, 08:58
Modified 5 февраля, 09:36
Updated 5 февраля, 09:36
В Уссурийске произошел необычный инцидент: неизвестный разбил топором лобовое стекло автомобиля. Владелец машины поделился фотографиями повреждений и отметил, что его авто повредили без видимых причин.
Очевидцы утверждают, что водитель был в шоке от произошедшего и не мог объяснить, почему его автомобиль стал мишенью. Информация о происшествии быстро распространилась в социальных сетях.
Кто напал на старенькую «японку», неизвестно. Злоумышленника ищут, но пока о нем нет никакой информации. Хозяину пострадавшего авто остается только посочувствовать.
Ранее «Восток-Медиа» писало о женщине, которая напала на водителя авто во Владивостоке.