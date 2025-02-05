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Posted 4 февраля, 23:21

Published 4 февраля, 23:21

Modified 4 февраля, 23:23

Updated 4 февраля, 23:23

Суровые морозы и сильный снег принёс февраль в Приморский край

Очень холодно и снежно: суровая зима воцарилась в Приморском крае

4 февраля 2025, 23:21
Фото: vostokmedia.com.

Суровые морозы и сильный снег принёс февраль в Приморский край

Сюжет
Погода
Холодно, очень холодно сегодня в Приморском крае. Жители края, собираясь на работу, подолгу прогревают замерзшие авто и кутают носы в воротники, стоя на остановке. А ведь казалось — такая теплая зима была, мягкая. Но февраль решил иначе.

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае определяет циклон. Северо-восток региона заметает снегом — там сильные и очень сильные осадки при таком же ветре — а это значит, что на улице метель, а на дорогах гололедица.

Холодно и очень ветрено, зато без осадков, на юге и западе Приморья. Морозы стоят вроде бы не очень сильные — днем до -17°C, но ветер прибавляет погоде жесткости, и на улице очень дискомфортно. Даже снеговики мерзнут!

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днём до -14°C, субъективно при таком ветре это ощущается как минус 22-23 градуса по Цельсию. Берегите себя и одевайтесь теплее!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как еще вчера циклон начал засыпать север Приморья снегом.

Гололед, жуткий ветер и снегопад: циклон обрушился на Приморье — видео
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#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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