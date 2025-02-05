Очень холодно и снежно: суровая зима воцарилась в Приморском крае

Posted 4 февраля, 23:21
Published 4 февраля, 23:21
Modified 4 февраля, 23:23
Updated 4 февраля, 23:23
По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в крае определяет циклон. Северо-восток региона заметает снегом — там сильные и очень сильные осадки при таком же ветре — а это значит, что на улице метель, а на дорогах гололедица.
Холодно и очень ветрено, зато без осадков, на юге и западе Приморья. Морозы стоят вроде бы не очень сильные — днем до -17°C, но ветер прибавляет погоде жесткости, и на улице очень дискомфортно. Даже снеговики мерзнут!
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днём до -14°C, субъективно при таком ветре это ощущается как минус 22-23 градуса по Цельсию. Берегите себя и одевайтесь теплее!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как еще вчера циклон начал засыпать север Приморья снегом.