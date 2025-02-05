Опасные магнитные бури в Приморье — чего ждать метеозависимым в феврале 2025 года

Posted 5 февраля, 07:26
Published 5 февраля, 07:26
Modified 5 февраля, 07:28
Updated 5 февраля, 07:28
При всплеске солнечной активности возникает мощное возмущение магнитного поля Земли. Это и вызывает на планете геомагнитные бури.
Они могут быть разной мощности: при небольших колебаниях магнитные бури проходят практически бесследно для людей и техники, а сильные, или даже умеренные, колебания могут сильно влиять на самочувствие людей.
В 2025 году солнечная активность достигнет своего пика, и потому магнитные бури будут происходить на Земле все чаще и становится все более интенсивными. В феврале нынешнего года ситуация усугубится еще и тем, что в магнитном поле Солнца образовались дыры, пропускающие потоки солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН (Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук).
Поэтому февраль начался в Приморье с мощной магнитной бури. Весь день в субботу 1 февраля наблюдалась активность вспышек на уровне G1. И хотя в классификации метеорологов этот уровень считается слабым, такие геомагнитные возмущения могут вызывать определенный дискомфорт.
Окажется непростой для жителей Приморья вся первая декада и середина февраля — 4–5 февраля, 9–12 февраля. В это время метеорологи прогнозируют 4-х балльные магнитные бури. Для метеозависимых это чревато незначительным ухудшением самочувствия, перепадами настроения, повышенной сонливостью и утомляемостью.
Возбужденная магнитосфера ожидается также в конце месяца. Активность геомагнитных вспышек 27–28 февраля в Приморье может достигнуть 5 баллов. У метеозависимых могут возникнуть проблемы с повышением артериального давления и головные боли. Также в такие дни велика вероятность обострения хронических заболеваний.
Не существует прямых доказательств того, какое именно воздействие оказывают магнитные колебания на людей. Но есть люди, которые остро реагируют на геомагнитные воздействия и даже чувствуют их приближение.
В первую очередь в зоне риска лица, страдающие неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. При пике геомагнитных вспышек повышается вязкость крови, поэтому нагрузка на сердце и сосуды возрастает. У гипертоников может резко подскочить давление, сердечники чувствуют сильную слабость и головную боль.
Неспокойно при геомагнитной активности себя чувствуют и люди, находящиеся в состоянии депрессии или стресса. У них повышается раздражительность и утомляемость и даже могут возникать панические атаки.
Хуже всего магнитные бури переносят пожилые люди и лица, страдающие различными хроническими заболеваниями. Они могут жаловаться на беспокойство, повышенную тревожность, бессонницу, мигрени, боли в суставах, сильную слабость, учащенное сердцебиение.
Важно! Ухудшение самочувствия при магнитных бурях может возникать из-за самовнушения. Люди, узнав о приближении геомагнитной вспышки, начинают тревожиться, что и приводит к возникновению неприятных симптомов.
Если вы тяжело переживаете магнитную бурю, то врачи советуют при повышении солнечной активности контролировать свое здоровье:
Магнитные бури в Приморье ожидаются в середине и конце февраля. Они не будут слишком мощными, но могут быть опасными для метеозависимых людей.
При ухудшении самочувствия во время магнитных бурь постарайтесь сохранять самообладание, не нервничать, действовать по рекомендациям врача. Если вы не в силах справиться с неприятными симптомами самостоятельно и вам становится хуже, немедленно обращайтесь к медикам.