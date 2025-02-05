Опасные магнитные бури в Приморье — чего ждать метеозависимым в феврале 2025 года

В 2025 году солнечная активность достигнет своего пика, и потому магнитные бури будут происходить на Земле все чаще и становится все более интенсивными. В феврале нынешнего года ситуация усугубится еще и тем, что в магнитном поле Солнца образовались дыры, пропускающие потоки солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН (Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук).