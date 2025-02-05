Оскорблял и серьезно травмировал: дебошир напал на сотрудника ФСБ в Приморье

Posted 5 февраля, 00:14
Published 5 февраля, 00:14
Modified 5 февраля, 00:16
Updated 5 февраля, 00:16
В Находке осудили мужчину, который применил насилие в отношении сотрудника УФСБ России, сообщает пресс-служба регионального СКР.
В июне 2024 года фигурант нарушил пограничный режим в море. Также он не предъявил документы правоохранителям. Более того, приморец нанес физические травмы силовику.
«Обвиняемый оскорблял, хватал руками и высказывал угрозы применения насилия. Нанес удары в область груди», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму, отметили в Следкоме.
Дебошира признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Теперь он отправится в колонию общего режима на три года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивного пассажира из Приморского края вывели из самолета.