vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 00:14

Published 5 февраля, 00:14

Modified 5 февраля, 00:16

Updated 5 февраля, 00:16

Конфликт в море обернулся травмой головы для силовика в Приморском крае

Оскорблял и серьезно травмировал: дебошир напал на сотрудника ФСБ в Приморье

5 февраля 2025, 00:14
Фото: 1MI.

Конфликт в море обернулся травмой головы для силовика в Приморском крае

Сюжет
Насилие
Пограничники заметили в море мужчину на лодке и спросили у него документы. Однако стандартная процедура переросла в жуткий конфликт с продолжением.

В Находке осудили мужчину, который применил насилие в отношении сотрудника УФСБ России, сообщает пресс-служба регионального СКР.

В июне 2024 года фигурант нарушил пограничный режим в море. Также он не предъявил документы правоохранителям. Более того, приморец нанес физические травмы силовику.

«Обвиняемый оскорблял, хватал руками и высказывал угрозы применения насилия. Нанес удары в область груди», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму, отметили в Следкоме.

Видео: sledcom25.

Дебошира признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Теперь он отправится в колонию общего режима на три года.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что агрессивного пассажира из Приморского края вывели из самолета.

Скрутили прямо на выходе из самолета: дебошира из Приморья задержали на борту рейса
Узнать подробнее
Читайте также:
«Посетители кафе страдают не первый раз»: новые данные о массовой драке в ПриморьеМолчать не стал только один: лютый «замес» произошел в Приморье«Прогрессивное жильё»: два новых дома для авиастроителей появятся в Арсеньеве
#Новости#Видео#Находка#Владивосток#Насилие#Самолет#Колония#Следком#УФСБ#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика