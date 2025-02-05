Осталось разобраться с Японией: в Приморье расскажут, как разгромить миллион штыков

Дальневосточники никогда не забывают о том, что для них война не закончилась 9 мая 1945 года. Освобождение Европы от фашизма — это не конец истории про войну. Весной 1945 года и даже раньше сотни эшелонов с советскими бойцами поспешали на восток, в том числе в Приморье, — чтобы именно здесь, на другом конце материка, в Маньчжурии, была поставлена точка во Второй Мировой. После сражений с сильнейшей, почти в миллион штыков, Квантунской армией.