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Posted 5 февраля, 06:26

Published 5 февраля, 06:26

Modified 5 февраля, 06:28

Updated 5 февраля, 06:28

Ведущий музей Приморского края готовит масштабную выставку к 80-летию Победы

Осталось разобраться с Японией: в Приморье расскажут, как разгромить миллион штыков

5 февраля 2025, 06:26
Фото: Музей-заповедник имени Арсеньева.

Ведущий музей Приморского края готовит масштабную выставку к 80-летию Победы

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Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
Выставка в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет главным проектом среди музеев ДФО. Она расскажет о 117 днях после 9 мая — о войне на берегу Японского моря.

Собственно, пока этот проект, который музей готовит к открытию в 2025 году, имеет именно такое рабочее название — «117 дней после Победы» (12+).

На прошедшем в Москве совещании руководителей ведущих федеральных музеев (где были проанонсированы все проекты к юбилею Победы) концепция выставки, представленной нашим музеем, была признана значимой и высоко оценена.

Дальневосточники никогда не забывают о том, что для них война не закончилась 9 мая 1945 года. Освобождение Европы от фашизма — это не конец истории про войну. Весной 1945 года и даже раньше сотни эшелонов с советскими бойцами поспешали на восток, в том числе в Приморье, — чтобы именно здесь, на другом конце материка, в Маньчжурии, была поставлена точка во Второй Мировой. После сражений с сильнейшей, почти в миллион штыков, Квантунской армией.

— Именно в нашем музее хранится многотысячная коллекция малоизвестных снимков. Военные фотографы показали весь стремительный путь фронтовиков, прошедших до Маньчжурской стратегической операции всю Европу. Фотодокументы рассказывают о том, как Красная армия под командованием легендарных маршалов Малиновского и Василевского дала последний бой милитаристской Японии, — рассказал директор музея имени Арсеньева Виктор Шалай. — И мы считаем своим долгом создать проект, который напомнит всей стране, всей России об истории борьбы с фашизмом здесь, на Дальнем Востоке.
Фото: Музей-заповедник имени Арсеньева

Виктор Алексеевич подчеркнул, что короткая — по сравнению с Великой Отечественной, — но не менее кровопролитная, тяжёлая и полная примеров истинного героизма советского солдата война с милитаристской Японией — это важная часть национальной памяти России.

Выставка «117 дней после Победы» (12+) станет проектом, завершающим выставочную линейку, которую на год 80-летия Победы готовят музеи центральных регионов России.

Директор департамента музеев и поддержки циркового искусства министерства культуры РФ Елена Харламова дала высокую оценку значимости проекта, предложенного музейщиками из Владивостока. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение об увековечивании памяти боев 18 августа 1945 года на острове Шумшу, о самом начале Курильской десантной операции, в которой сражались матросы Тихоокеанского флота. Память о 117 днях после 9 мая должна сохраниться.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток уже сегодня готовится к празднованию 80-летия Победы.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставки#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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