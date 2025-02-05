Подано встречное заявление: участники массовой драки около кафе найдены в Приморье

Posted 5 февраля, 06:09
Published 5 февраля, 06:09
Modified 5 февраля, 06:11
Updated 5 февраля, 06:11
В Находке произошла потасовка между посетителями кафе и компанией молодых людей, которые решили завязать диалог с незнакомцами. Пресс-служба полиции сообщила, что участников инцидента нашли.
Силовики установили личности пяти подростков. Самому старшему из них 17 лет. Дети заявили, что в ходе словесного конфликта мужчина схватил одного из товарищей за капюшон и ударил его. Затем между компаниями началась драка.
Ранее 49-летний мужчина написал заявление на юных горожан. Однако родители двух подростков уже обратились в полицию со встречным заявлением.
«Все участники инцидента направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в региональной пресс-службе УМВД.
Стоит отметить, что посетители данного кафе не первый раз становятся участниками разборок.