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Posted 5 февраля, 06:09

Published 5 февраля, 06:09

Modified 5 февраля, 06:11

Updated 5 февраля, 06:11

Появились новые данные о потасовке возле кафе в Приморском крае

Подано встречное заявление: участники массовой драки около кафе найдены в Приморье

5 февраля 2025, 06:09
Фото: vostokmedia.com.

Появились новые данные о потасовке возле кафе в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Громкая история разборок в Находке набирает обороты. Нападающими оказались дети, чьи родители уже обратились в полицию.

В Находке произошла потасовка между посетителями кафе и компанией молодых людей, которые решили завязать диалог с незнакомцами. Пресс-служба полиции сообщила, что участников инцидента нашли.

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Силовики установили личности пяти подростков. Самому старшему из них 17 лет. Дети заявили, что в ходе словесного конфликта мужчина схватил одного из товарищей за капюшон и ударил его. Затем между компаниями началась драка.

Ранее 49-летний мужчина написал заявление на юных горожан. Однако родители двух подростков уже обратились в полицию со встречным заявлением.

«Все участники инцидента направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в региональной пресс-службе УМВД.

Стоит отметить, что посетители данного кафе не первый раз становятся участниками разборок.

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