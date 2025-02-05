Погибла в жутком пожаре: названа причина смертельного инцидента в Приморье — фото

Posted 4 февраля, 23:27
Published 4 февраля, 23:27
Modified 4 февраля, 23:29
Updated 4 февраля, 23:29
Жительница Глазовки погибла в пожаре, который вспыхнул в надворной постройке, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморью. Тело женщины нашли спасатели в ходе тушения огня, который раскинулся на трех квадратных метрах.
Специалисты рассказали, что послужило причиной возгорания.
«„Было установлено, что пожар спровоцировала включенная электроплита на кровати. На нее попали личные вещи и загорелись», — рассказал дознаватель МЧС России.
Приморцев призывают к соблюдению пожарной безопасности.
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