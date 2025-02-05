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Posted 4 февраля, 23:27

Published 4 февраля, 23:27

Modified 4 февраля, 23:29

Updated 4 февраля, 23:29

Страшный пожар вспыхнул в постройке и унес жизнь хозяйки дома в Приморском крае

Погибла в жутком пожаре: названа причина смертельного инцидента в Приморье — фото

4 февраля 2025, 23:27
Фото: mchs_vdk.

Страшный пожар вспыхнул в постройке и унес жизнь хозяйки дома в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Огненное происшествие с трагичным финалом случилось в Лесозаводском округе. Специалисты назвали причину рокового возгорания.

Жительница Глазовки погибла в пожаре, который вспыхнул в надворной постройке, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморью. Тело женщины нашли спасатели в ходе тушения огня, который раскинулся на трех квадратных метрах.

Специалисты рассказали, что послужило причиной возгорания.

«„Было установлено, что пожар спровоцировала включенная электроплита на кровати. На нее попали личные вещи и загорелись», — рассказал дознаватель МЧС России.
Фото: mchs_vdk

Приморцев призывают к соблюдению пожарной безопасности.

  • не перегружай электросеть;
  • замени ветхую проводку;
  • не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
  • откажись от использования неисправного электрооборудования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Партизанске дотла сгорел частный дом.

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