Пожар в частном доме обернулся трагедией во Владивостоке

Posted 5 февраля, 08:35
Published 5 февраля, 08:35
Modified 5 февраля, 08:37
Updated 5 февраля, 08:37
5 февраля днем на улице Панфилова начался пожар в частном доме. На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду и пристройку, из которых шел густой черный дым.
В ходе разведки спасатели обнаружили на месте мужчину и женщину в бессознательном состоянии. К сожалению, прибывшие медики констатировали их гибель. Пожар ливидировали, пламя охватило площадь около 80 квадратных метров.
В данный момент дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить причины возгорания и оценить ущерб. Ситуация остается под контролем, все обстоятельства трагедии будут расследованы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком пожаре в Приморье.