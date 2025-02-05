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Posted 5 февраля, 08:35

Published 5 февраля, 08:35

Modified 5 февраля, 08:37

Updated 5 февраля, 08:37

Пожар в частном доме обернулся трагедией во Владивостоке

Пожар в частном доме обернулся трагедией во Владивостоке

5 февраля 2025, 08:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Трагедия
Сотрудники МЧС России устанавливают причину трагического пожара во Владивостоке. На месте происшествия, в частном доме на Панфилова, нашли тела двух погибших.

5 февраля днем на улице Панфилова начался пожар в частном доме. На момент прибытия пожарных огонь охватил веранду и пристройку, из которых шел густой черный дым.

В ходе разведки спасатели обнаружили на месте мужчину и женщину в бессознательном состоянии. К сожалению, прибывшие медики констатировали их гибель. Пожар ливидировали, пламя охватило площадь около 80 квадратных метров.

Видео: mchs_vdk.

В данный момент дознаватели МЧС России проводят проверку, чтобы установить причины возгорания и оценить ущерб. Ситуация остается под контролем, все обстоятельства трагедии будут расследованы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жутком пожаре в Приморье.

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