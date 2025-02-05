Праздник пиндосов, фальшивка и трата денег: что жители Приморья думают о 14 февраля?

День Святого Валентина, или День всех влюбленных, давно перестал быть праздником только западного мира. Он уверенно вошел в календари многих стран, включая Россию. Однако отношение к этому празднику далеко не однозначно. Особенно интересно наблюдать за тем, как его воспринимают в регионах с уникальным культурным контекстом, таких как Приморский край. Здесь, на границе с Азией, смешиваются традиции разных культур, что делает отношение к «западному» празднику особенно пестрым.