Праздник пиндосов, фальшивка и трата денег: что жители Приморья думают о 14 февраля?

Posted 4 февраля, 23:22
Published 4 февраля, 23:22
Modified 4 февраля, 23:22
Updated 4 февраля, 23:22
День Святого Валентина, или День всех влюбленных, давно перестал быть праздником только западного мира. Он уверенно вошел в календари многих стран, включая Россию. Однако отношение к этому празднику далеко не однозначно. Особенно интересно наблюдать за тем, как его воспринимают в регионах с уникальным культурным контекстом, таких как Приморский край. Здесь, на границе с Азией, смешиваются традиции разных культур, что делает отношение к «западному» празднику особенно пестрым.
История праздника уходит корнями в древний Рим, где 14 февраля отмечали память христианского мученика Валентина, который, по легенде, тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора. Современный облик День Святого Валентина приобрел в США в XIX веке благодаря усилиям маркетологов и производителей открыток. Сегодня это праздник любви, дружбы и романтики, символизируемый красными сердечками, розами и подарками.
В России День Святого Валентина начал набирать популярность в 1990-х годах. Для многих он стал поводом проявить внимание к близким людям. Однако вместе с этим праздником пришли и вопросы: действительно ли он соответствует российским традициям? И что он значит для людей, живущих на окраине страны, в Приморском крае?
Многие жители Приморья с теплотой относятся к Дню Святого Валентина. Для них это возможность сделать приятное своим любимым и близким.
«Я всегда покупаю своей девушке цветы и конфеты на 14 февраля. Это такой маленький, но важный способ показать, что я ее ценю,» — рассказывает Александр, 28 лет, житель Владивостока.
Другие подчеркивают, что праздник помогает сохранить романтику в отношениях.
«В повседневной жизни мы часто забываем о простых вещах, таких как комплименты или подарки. А тут есть конкретный повод напомнить друг другу о чувствах,» — делится Мария, 32 года, домохозяйка из Находки.
Я считаю, что это нормальный праздник, милый, для всех влюбленных. Не вижу в этом ничего плохого. И так радостей в жизни мало, а люди уже и до праздника докапываются. Какая разница, чей он: американский или российский. Вроде как семейным ценностям не противоречит», — делится Даниил, 19 лет, студент из Владивостока.
Особенно популярны среди молодежи совместные мероприятия: походы в кафе, кино или на каток. Многие рестораны и торговые центры предлагают специальные программы и акции, привлекая пары провести этот день вместе.
Однако не все разделяют восторг по поводу Дня Святого Валентина. Некоторые приморцы считают его чуждым российской культуре и традициям.
«Зачем нам праздник пиндосов? У нас есть свои дни, когда можно поздравлять любимых, например, 8 июля — День семьи, любви и верности,» — возмущается Петр, 56 лет, пенсионер из Артема.
Критики также отмечают, что праздник слишком коммерциализирован.
«Это просто очередной способ вытянуть деньги из людей. Все эти розы, открытки и игрушки в виде сердечек — полная ерунда, фальшивка» — говорит Елена, 41 год, учительница из Уссурийска.
Некоторые видят в Дне Святого Валентина угрозу семейным ценностям.
«Этот праздник пропагандирует любовь без обязательств, свободные отношения. А нам нужны прочные семьи, основанные на уважении и взаимопомощи,» — уверен Дмитрий, 37 лет, предприниматель из Владивостока.
У кого-то же к празднику огромный ряд претензий:
«Я не против искренних чувств и их проявления, не против святых католической церкви и даже не против того, чтобы в других странах праздновали чего им там хочется. Это их дело.
Я не понимаю и не разделяю привычки обезьянничать и обязательно пытаться укоренить у нас в стране все „импортное“. Уж столько веков прошло после того, как Петр Первый боярам бороды рубил и иностранцев в Россию призывал, а мы все не можем успокоиться, все нам „импортное“ лучше и вот прям надо.
И ладно бы и правда только влюбленные, истинно влюбленные в этот день друг другу подарочки дарили и все такое. Но ведь это стало уже просто смешно, переродилось в какой-то праздник ни о чем, все подряд его „празднуют“. Коллеги в коллективе, бывает, терпеть друг друга не могут, а на 14 февраля сердечко или там мишку подарят, ну как же… Профанация какая-то.», -делится Любовь, журналистка из Владивостока.
Существует и третья категория жителей Приморья — те, кто относится к Дню Святого Валентина спокойно и без особых эмоций.
«Для меня это обычный день. Если хочешь поздравить кого-то, поздравляй. Если нет — никто не заставляет. Я не вижу ничего плохого в этом празднике, но и ничего особенного тоже», — говорит Екатерина, 35 лет, владивостокчанка.
Также встречаются те, кто использует этот день исключительно как повод для отдыха.
«Я не верю в эти „особенные“ праздники, но если рестораны предлагают специальное меню или скидки, почему бы этим не воспользоваться?» — добавляет предприниматель Александр.
Есть и те, кто считает, что это просто модный праздник для молодежи. Им забавно дарить друг другу валентинки и радовать половинку небольшим подарком, ведь у молодежи не так много финансовых возможностей, а в этот день даже маленький плюшевый мишка — уже особенный дар.
В школе мы нуждались в валентинках. Ведь если тебе дарили много сердечек, значит ты крутой. Так было в 2000–2010 годах.
В студенчестве это стало поводом поесть роллы и получить подарочки от вторых половинок. Затем праздник утерял свое значение. Одногодки, как и я, торжественно говорят о любви вторым половинкам в День семьи. На мой взгляд День Святого Валентина актуален преимущественно среди молодежи, особенно среди подростков.
Отношение жителей Приморья ко Дню Святого Валентина разнообразно: от восторженного до резко критического. Одни видят в нём возможность укрепить отношения и создать романтическую атмосферу, другие считают его искусственным и чуждым российской культуре, а третьи воспринимают как ещё один день в календаре.
Такое разнообразие мнений лишь подтверждает, что каждый человек сам решает, как относиться к тому или иному празднику. Возможно, именно эта свобода выбора делает День Святого Валентина таким популярным, несмотря на всю его противоречивость.