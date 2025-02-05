Психолог: Посттравматическое стрессовое расстройство — это не слабость

Posted 5 февраля, 19:17
Published 5 февраля, 19:17
Modified 5 февраля, 19:17
Updated 5 февраля, 19:17
ПТСР — это не просто временная реакция на стресс, глубокие нарушения психического здоровья, которые могут значительно ухудшить качество жизни человека, убеждена психолог Майя Голубева. В беседе с ИА RuNews24.ru эксперт рассказала, чем на самом деле опасно посттравматическое стрессовое расстройство, как оно обнаруживается и какие существуют способы помощи людям, столкнувшимся с бедой.
Собеседница издания подчеркнула, что ПТСР возникает после того, как человек пережил или стал свидетелем травмирующего события. Это могут быть как военные действия или террористические акты, землетрясения, наводнения, ураганы, так и автомобильные аварии, физическое или сексуальное насилие, а также смерть близкого человека, особенно внезапная или насильственная.
«В некоторых случаях человек может столкнуться с сильным страхом, ужасом, беспомощностью. После пережитого травматического опыта у некоторых людей появился ПТСР. Это состояние характеризуется не только эмоциональными страданиями, но и изменениями в поведении, состоянии здоровья», — объясняет эксперт.
Майя Голубева отметила, что люди с ПТСР постоянно испытывают сильные негативные эмоции: тревогу, страх, гнев, чувство вины, стыд, печаль, отчаяние. Эти эмоции могут быть настолько сильными, что человек не может нормально функционировать в повседневной жизни.
«Одним из наиболее характерных симптомов ПТСР являются флешбэки — непроизвольные, яркие и мучительные воспоминания о травме. Человек как будто заново переживает травматическое событие, которое вызывает сильный эмоциональный дискомфорт и может привести к паническим приступам. При этом люди с ПТСР часто обращают внимание на все, что может привести к травматическому событию: места, люди, разговоры, действия», — рассказывает психолог.
Кроме того, ПТСР может вызвать состояние гипервозбуждения, которое проявляется в повышенной раздражительности, бессоннице, трудностях с концентрацией внимания, повышенной бдительности или пугливости. Из-за эмоциональной нестабильности, раздражительности люди с ПТСР не могут поддерживать здоровые отношения с близкими людьми.
«ПТСР часто сочетается с депрессией, тревожными расстройствами, расстройствами пищевого поведения, злоупотреблением алкоголем и наркотиками. К сожалению, ПТСР может привести к суицидальным мыслям и попыткам совершить самоубийство. Болезнь может вызывать у человека головные боли, боли в животе, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистые заболевания», — комментирует психолог.
Однако Майя Голубева убеждена, что ПТСР — это не приговор, и существует множество способов помочь людям пережить это расстройство. Однако есть важный нюанс — расстройство требует профессиональной помощи психиатра или психотерапевта, специализирующегося на травмах.
По оценке эксперта, различные виды психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая терапия, терапия экспозицией, десенсибилизацией и переработкой движений глаз, могут быть эффективны при лечении ПТСР.
Но в некоторых случаях могут быть назначены антидепрессанты или другие препараты для облегчения симптомов ПТСР. Важную роль играет поддержка близких людей: понимание, терпение, внимание и готовность выслушать.
«Посттравматическое стрессовое расстройство — это серьезное психическое заболевание, которое может значительно ухудшить качество жизни человека. Однако при своевременном обращении к профессионалам, поддержке близких и активной работе над собой люди могут преодолеть ПТСР и вернуться к полноценной жизни. Важно помнить, что ПТСР — это не слабость, а реакция на травматический опыт, и помощь всегда есть», — резюмирует психолог.