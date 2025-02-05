Психолог: Посттравматическое стрессовое расстройство — это не слабость

«Одним из наиболее характерных симптомов ПТСР являются флешбэки — непроизвольные, яркие и мучительные воспоминания о травме. Человек как будто заново переживает травматическое событие, которое вызывает сильный эмоциональный дискомфорт и может привести к паническим приступам. При этом люди с ПТСР часто обращают внимание на все, что может привести к травматическому событию: места, люди, разговоры, действия», — рассказывает психолог.