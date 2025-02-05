Снова в лидерах: мэр Владивостока Константин Шестаков развивает сотрудничество с КНР

За годы работы мэр и его команда поступательно движутся к этой цели, и результаты не заставили себя долго ждать — Владивосток расширяет границы сотрудничества с Китаем, создает благоприятные условия для инвесторов, привлекает все больше туристов, как из других российских регионов, так и иностранцев. А сам Владивосток так преобразился, что горожане удивляются и радуется этим переменам, город реализует целый ряд проектов благоустройства, благодаря которым дальневосточная столица буквально расцвела.