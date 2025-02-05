Снова в лидерах: мэр Владивостока Константин Шестаков развивает сотрудничество с КНР

Posted 5 февраля, 11:01
Published 5 февраля, 11:01
Modified 5 февраля, 11:03
Updated 5 февраля, 11:03
С первого дня своей работы на посту главы дальневосточной столицы Константин Шестаков обозначил ряд приоритетных направлений, реализация которых должна привести не только к улучшению условий жизни горожан, преображению города, но и развитию туризма и повышению привлекательности Владивостока у иностранных партнеров, в том числе соседнего Китая.
За годы работы мэр и его команда поступательно движутся к этой цели, и результаты не заставили себя долго ждать — Владивосток расширяет границы сотрудничества с Китаем, создает благоприятные условия для инвесторов, привлекает все больше туристов, как из других российских регионов, так и иностранцев. А сам Владивосток так преобразился, что горожане удивляются и радуется этим переменам, город реализует целый ряд проектов благоустройства, благодаря которым дальневосточная столица буквально расцвела.
Глава Владивостока Константин Шестаков уделяет большое внимание развитию дружественных и партнерских связей с Поднебесной. За время работы градоначальник провел не один десяток переговоров с представителями соседних китайских городов, были достигнуты важные договоренности, которые сегодня трансформируются в конкретные достижения. Это и рост грузоперевозок, и реализация совместных бизнес, образовательных и культурных проектов, расширение географии авиаперевозок, рост числа туристов, которые выбирают Владивосток для отдыха, в том числе событийного.
В сентябре 2024 года Россия и Китай отметили 75-летний юбилей дипломатических отношений, в дальневосточной столице этот день был отмечен особо, ведь в городе реализуется много направлений для совместного сотрудничества, и, как отмечают в мэрии, далеко не все ещё реализованы. В планах администрации Владивостока еще множество совместных проектов.
Владивосток — молодежная столица России. Этот статус позволил дальневосточной столице запустить процессы, которые делают этот город привлекательным для молодежи России и других стран. А с Китаем молодежное сотрудничество развивается в особом режиме. В 2024 году Константин Шестаков достиг договоренностей с китайскими коллегами о молодежном обмене и проведении ряда мероприятий.
Так, во время визита в Харбин мэр Владивостока встретился с Секретарем коммунистического союза молодежи Харбинского городского комитета Чжоу Чэнган и подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией в сфере молодежной политики.
Согласно этого документа, Владивосток и Харбин планируют развивать обмен опытом для молодых предпринимателей, расширять культурный обмен и сотрудничество в интересах молодежи, в приоритете и развитие молодежного туризма.
В рамках этого соглашения в прошлом году дальневосточная столица приняла китайские делегации, приуроченные к масштабному празднованию Дня молодежи, проведению Первых летних международных студенческих игр, театральных и музейных фестивалей и других ярких мероприятий.
План по сотрудничеству в сфере образования на ближайшие три года предложил Константин Шестаков коллегам из Харбина.
«Предлагаем проект нашего взаимодействия с конкретными учреждениями и программные мероприятия как минимум на 3 года. Участниками мы видим общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования, колледжи и университеты. А именно, восемь общеобразовательных школ Владивостока и городской Дворец детского творчества, Морской государственный университет имени Невельского, учеников и учителей, студентов и преподавателей. В качестве программных мероприятий предлагаем мероприятия по трем основным направлениям. Это образовательные программы и обмены учителями и школьниками, проект „Научный мост“ — обмен мнениями с привлечением экспертов из академической среды, медиашкола „Точка на карте“ — совместное создание блога о путешествиях, а также международный летний лагерь», - отметил Константин Шестаков.
В ходе переговоров в Харбине Константин Шестаков обсудил также совместное проведение конкурса школьных хоров, фестиваля школьных театров, народных игр, и национальной кухни «Вкус Востока».
«Харбин является побратимом Владивостока и наша дружба и партнерские отношения имеют богатую историю. Планируем и дальше сотрудничать в интересах российско-китайских отношений, а также на благо молодежи и детей наших стран», — отметил глава Владивостока.
Договоренность о сотрудничестве была достигнута и с властями города Муданьцзян, ключевыми направлениями станут обмен педагогами, проведение совместных спортивных и культурных мероприятий.
Отметим, что подобные инициативы Константина Шестакова китайская сторона всегда принимает с большим одобрением. Это выстраивание взаимовыгодных отношений во многом держится на позиции главы Владивостока, который не формально проводит двусторонние встречи, а предлагает кейс готовых решений и вместе со своей командой доводит все договоренности до реального результата.
Достигнутые Константином Шестаковым договоренности с китайской стороной позволили возобновить турпоток после пандемии и уверенно повышать количество гостей, которые посещают дальневосточную столицу. Кроме того, администрация Владивостока выразила готовность стать посредником между туркомпаниями провинции Цзилинь и городами Сибири в организации туристических поездок.
Возобновление авиаперелетов между столицей Приморья и Китаем, а также расширение географии полетов стало еще одним ключевым направлением, в котором мэру Владивостока удалось добиться внушительных результатов. Так был открыт целый ряд новых авиа направлений, в том числе в город Яньзци. Об этом и других планах Константин Шестаков говорил с властями Яньбянь-Корейского автономного округа.
«В феврале прошлого года в рамках визита в ЯКАО была достигнута договорённость о возобновлении регулярных рейсов в город Яньцзи. В новом 2024 году мы уже смогли совместными усилиями организовать Восточный Новый год на главной площади Владивостока, в котором с невероятным успехом выступили деятели культуры ЯКАО. Множество интересных мероприятий мы проводим совместно для детей и молодежи. Это великолепный пример того, как может выглядеть взаимовыгодное сотрудничество», — отметил Константин Шестаков.
Отметим, что эти и другие совместные проекты, которые были инициированы мэром Константином Шестаковым, привели к резкому увеличению туристического потока — каждый год Владивосток принимает все больше российских и зарубежных гостей. Способствует этому и развитие событийного и делового туризма, благодаря проведению масштабных федеральных и международных мероприятий.
В правительстве Приморского края отмечают, что Владивосток является одним из самых посещаемых городов на Дальнем Востоке. В прошлом году регион принял почти 4 миллиона туристов, в том числе каждый четвертый — это иностранный гость. В 2025 году городские и региональные власти готовятся принять около 450 тысяч туристов из соседних государств.
Владивосток занял почетное второе место после Москвы по темпу роста пассажиропотока. В 2024 году Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 17 процентов, обслужив 2 971 тысячу пассажиров. Полеты совершались по 23 внутренним и 14 международным направлениям.
По итогам года воздушная гавань Приморья укрепила лидерство в общем объеме пассажирских перевозок Дальнего Востока и подтвердила статус крупнейшего дальневосточного аэропорта. На международных авиалиниях было перевезено 448 тысяч человек, что превышает показатель 2023 года более чем в два раза. Китайское направление стало самым востребованным по итогам 2024 года — пассажиропоток составил 250 тысяч пассажиров. Новыми направлениями 2024 года стали Яньцзи, Шанхай, Хайлар, Чанчунь, Сиань, Санья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что для жителей Первореченского района Владивостока уходящий 2024 год был довольно продуктивным — администрация города под руководством мэра Константина Шестакова реализовала рекордное количество проектов.