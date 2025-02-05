Спокойно, здесь ходят тигры: хищник вновь навестил Дальнереченск

В связи с тем, что в окрестностях города бродит хищник, в Дальнереченске введён режим повышенной готовности. Занятия в школах начинаются с 9 часов, чтобы ребята шли засветло. Всем жителям — особенно окраинных районов — рекомендуется не появляться на улице в ночное время. На территории городского округа дежурит группа специалистов по отлову, ведется мониторинг, устанавливаются лапозахватывающие устройства.