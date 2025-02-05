Спокойно, здесь ходят тигры: хищник вновь навестил Дальнереченск

Posted 5 февраля, 07:15
Published 5 февраля, 07:15
Modified 5 февраля, 07:17
Updated 5 февраля, 07:17
В пресс-службе Дальнереченского городского округа сообщили: выехавший на место егерь зафиксировал входные и выходные следы тигра. Размер по пятке — 7,5 сантиметра, крупный зверь.
В связи с тем, что в окрестностях города бродит хищник, в Дальнереченске введён режим повышенной готовности. Занятия в школах начинаются с 9 часов, чтобы ребята шли засветло. Всем жителям — особенно окраинных районов — рекомендуется не появляться на улице в ночное время. На территории городского округа дежурит группа специалистов по отлову, ведется мониторинг, устанавливаются лапозахватывающие устройства.
— Также просим жителей закрывать домашних животных в вольеры или хозяйственные постройки на ночь, — обратились к горожанам власти ДГО.
Также в администрации города напомнили, что при обнаружении следов полосатого хищника или встрече с ним следует оперативно сообщить об этом по телефону 112.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что из-за тигра-гулёны в ДГО отменят детские соревнования в рамках «Лыжни России».