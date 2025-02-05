vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 07:15

Published 5 февраля, 07:15

Modified 5 февраля, 07:17

Updated 5 февраля, 07:17

В Дальнереченске в Приморском крае вновь обнаружены следы тигра

Спокойно, здесь ходят тигры: хищник вновь навестил Дальнереченск

5 февраля 2025, 07:15
Фото: 1MI.

В Дальнереченске в Приморском крае вновь обнаружены следы тигра

Сюжет
Тигр
Утром 5 февраля в Дальнереченске — в районе Каменушка, а это окраины города — были обнаружены следы тигра. На место сразу выехал дежурный егерь.

В пресс-службе Дальнереченского городского округа сообщили: выехавший на место егерь зафиксировал входные и выходные следы тигра. Размер по пятке — 7,5 сантиметра, крупный зверь.

В связи с тем, что в окрестностях города бродит хищник, в Дальнереченске введён режим повышенной готовности. Занятия в школах начинаются с 9 часов, чтобы ребята шли засветло. Всем жителям — особенно окраинных районов — рекомендуется не появляться на улице в ночное время. На территории городского округа дежурит группа специалистов по отлову, ведется мониторинг, устанавливаются лапозахватывающие устройства.

Видео: @adm_dgo.
— Также просим жителей закрывать домашних животных в вольеры или хозяйственные постройки на ночь, — обратились к горожанам власти ДГО.

Также в администрации города напомнили, что при обнаружении следов полосатого хищника или встрече с ним следует оперативно сообщить об этом по телефону 112.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что из-за тигра-гулёны в ДГО отменят детские соревнования в рамках «Лыжни России».

Ходят, бродят: из-за тигров детей в Приморском крае не возьмут на лыжные состязания
Узнать подробнее
#Новости#Видео#Тигр#Приморский край#Живая природа#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика