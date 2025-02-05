vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля, 04:46

Published 5 февраля, 04:46

Modified 5 февраля, 04:48

Updated 5 февраля, 04:48

Какие методы лечения ОРВИ смертельно опасны для жителей Приморья?

Так делал каждый житель Приморья: какие методы лечения ОРВИ смертельно опасны

5 февраля 2025, 04:46
Фото: 1MI.

Какие методы лечения ОРВИ смертельно опасны для жителей Приморья?

Сюжет
ОРВИ
Народная медицина теряет свою актуальность в Приморье и неспроста. Медики подчеркивают, что самолечение может привести к печальному исходу. Ведь выбор в пользу знахарства сулит грустные последствия, в том числе опасные для здоровья, а иногда и для жизни.

По данным Роспотребнадзора, в Приморье наблюдается рост заболеваемости сезонными недугами, — гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Если кто-то лечится по рекомендациям от врачей, то некоторые пытаются победить болезнь самостоятельно, сообщает Владивостокская скорая.

Жители региона прибегают к народной медицине. Те, кто вырос в советские годы, не по наслышке знают, что такое горчичники, сеточки из йода, обтирание водкой и ингаляция с картофелем. В холодный период практически в каждом доме в аптечке лежал бальзам «Звездочка», а на кухне становились популярными малиновое варенье, чеснок и мед.

Однако медики считают, что сегодня необходимо ответственно подходить к своему здоровью и обращаться за медицинской помощью вовремя, а не заниматься самолечением. Ведь некоторые методы могут оказаться полезны при гриппе, но бездейственны в борьбе с пневмонией. Порой знахарство может нанести непоправимый вред больному и даже может оказаться опасным для жизни, отмечают врачи.

Вы можете закаливаться и вести здоровый образ жизни, но если болезнь не обошла вас стороной, то лучше сразу же обратиться к медучреждение. Это нужно для того, чтобы вы смогли эффективно противостоять недугу и не заразили других, продолжая ходить на работу или учебу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края зависимы от медицинского препарата.

Я тоже «подсела» на них: мать хочет спасти 13-летнего сына от зависимости в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Дети и пенсионеры в зоне риска: опасная сезонная болезнь активизировалась в ПриморьеВирусы пошли в атаку: в Приморском крае зафиксирован рост заболеваемости гриппомРвало, потом «отключился»: жуть происходила с мужчиной после визита врача в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#ОРВИ#Грипп#Пневмония#Здоровый образ жизни#Приморский край#Коронавирус#Приморье#Медучреждение#Медицинская помощь#Чеснок#Мед
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика