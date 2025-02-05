Так делал каждый житель Приморья: какие методы лечения ОРВИ смертельно опасны

Posted 5 февраля, 04:46
Published 5 февраля, 04:46
Modified 5 февраля, 04:48
Updated 5 февраля, 04:48
По данным Роспотребнадзора, в Приморье наблюдается рост заболеваемости сезонными недугами, — гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Если кто-то лечится по рекомендациям от врачей, то некоторые пытаются победить болезнь самостоятельно, сообщает Владивостокская скорая.
Жители региона прибегают к народной медицине. Те, кто вырос в советские годы, не по наслышке знают, что такое горчичники, сеточки из йода, обтирание водкой и ингаляция с картофелем. В холодный период практически в каждом доме в аптечке лежал бальзам «Звездочка», а на кухне становились популярными малиновое варенье, чеснок и мед.
Однако медики считают, что сегодня необходимо ответственно подходить к своему здоровью и обращаться за медицинской помощью вовремя, а не заниматься самолечением. Ведь некоторые методы могут оказаться полезны при гриппе, но бездейственны в борьбе с пневмонией. Порой знахарство может нанести непоправимый вред больному и даже может оказаться опасным для жизни, отмечают врачи.
Вы можете закаливаться и вести здоровый образ жизни, но если болезнь не обошла вас стороной, то лучше сразу же обратиться к медучреждение. Это нужно для того, чтобы вы смогли эффективно противостоять недугу и не заразили других, продолжая ходить на работу или учебу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморского края зависимы от медицинского препарата.