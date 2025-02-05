Так делал каждый житель Приморья: какие методы лечения ОРВИ смертельно опасны

Вы можете закаливаться и вести здоровый образ жизни, но если болезнь не обошла вас стороной, то лучше сразу же обратиться к медучреждение. Это нужно для того, чтобы вы смогли эффективно противостоять недугу и не заразили других, продолжая ходить на работу или учебу.