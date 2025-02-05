Виновные будут наказаны: из-за кого рухнул мост в Приморье? — официально

Posted 5 февраля, 03:08
Published 5 февраля, 03:08
Modified 5 февраля, 03:10
Updated 5 февраля, 03:10
В Красноармейском районе обрушение моста стало неприятным обстоятельством для автомобилистов. Теперь попасть в три населенных пункта напрямую стало невозможно. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями происшествия.
Предварительно установлено, что повреждение мостового сооружение произошло во время движения грузовика, который перевозил древесину.
«Движение по мосту, находящемся на балансе администрации округа, в настоящее время невозможно, на место выехали специалисты и сотрудники Госавтоинспекции», — отметили в надзорном ведомстве.
Прокуратура контролирует восстановление дорожного движения на данном участке и возмещение ущерба, который причин перевозчик лесоматериалов.
Также в ведомстве подчеркнули, что альтернативный путь к Таежному и Молодежному возможен через Терней.
Жители региона отреагировали на случившееся.
«Я интуитивно сбавляю скорость, чтобы пропустить большегрузы на мостиках. Страшно ведь»;
«Да, ничто не вечно в нашем мире. А водитель получается залез на мост с ограничениями по весу?»;
«Беспечный водитель. А если бы трагедия?».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 22 моста отремонтируют в Приморском крае. Подрядчики приступят к работам в ближайшее время.