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Posted 5 февраля, 03:08

Published 5 февраля, 03:08

Modified 5 февраля, 03:10

Updated 5 февраля, 03:10

Названа причина обрушения моста в Приморском крае

Виновные будут наказаны: из-за кого рухнул мост в Приморье? — официально

5 февраля 2025, 03:08
Фото: prosecutor_pk.

Названа причина обрушения моста в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Мостовое сооружение рухнуло не просто так в Приморском крае. Прокуратура намерена добиться наказания «копеечкой» для виновника инцидента.

В Красноармейском районе обрушение моста стало неприятным обстоятельством для автомобилистов. Теперь попасть в три населенных пункта напрямую стало невозможно. В пресс-службе прокуратуры поделились подробностями происшествия.

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Предварительно установлено, что повреждение мостового сооружение произошло во время движения грузовика, который перевозил древесину.

«Движение по мосту, находящемся на балансе администрации округа, в настоящее время невозможно, на место выехали специалисты и сотрудники Госавтоинспекции», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует восстановление дорожного движения на данном участке и возмещение ущерба, который причин перевозчик лесоматериалов.

Также в ведомстве подчеркнули, что альтернативный путь к Таежному и Молодежному возможен через Терней.

Жители региона отреагировали на случившееся.

«Я интуитивно сбавляю скорость, чтобы пропустить большегрузы на мостиках. Страшно ведь»;
«Да, ничто не вечно в нашем мире. А водитель получается залез на мост с ограничениями по весу?»;
«Беспечный водитель. А если бы трагедия?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 22 моста отремонтируют в Приморском крае. Подрядчики приступят к работам в ближайшее время.

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