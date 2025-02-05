Все по новой: циклон, снег и гололедица ждут жителей Приморья

Завтра, 6 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метель. На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, на побережье — местами очень сильный. Температура воздуха ночью составит -6…-22°C, а днем -3…-14°C.