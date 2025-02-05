Все по новой: циклон, снег и гололедица ждут жителей Приморья

Posted 5 февраля, 09:36
Published 5 февраля, 09:36
Modified 5 февраля, 10:04
Updated 5 февраля, 10:04
Завтра, 6 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метель. На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, на побережье — местами очень сильный. Температура воздуха ночью составит -6…-22°C, а днем -3…-14°C.
Во Владивостоке: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью -16…-18°C, днем -10…-12°C.
В Уссурийске: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура ночью -17…-19°C, днем -9…-11°C.
В Находке: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью -14…-16°C, днем -7…-9°C.
Жителям региона рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность из-за возможных неблагоприятных погодных условий.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжит бушевать циклон.