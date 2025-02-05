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Posted 5 февраля, 09:36

Published 5 февраля, 09:36

Modified 5 февраля, 10:04

Updated 5 февраля, 10:04

Снежный циклон снова повлияет на погоду в Приморском крае

Все по новой: циклон, снег и гололедица ждут жителей Приморья

5 февраля 2025, 09:36
Фото: vostokmedia.com.

Снежный циклон снова повлияет на погоду в Приморском крае

Сюжет
Погода
В четверг, 6 февраля, в Приморье будет морозно и снежно. Циклон не покинет край еще как минимум несколько дней.

Завтра, 6 февраля, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, а также метель. На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный, на побережье — местами очень сильный. Температура воздуха ночью составит -6…-22°C, а днем -3…-14°C.

Во Владивостоке: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью -16…-18°C, днем -10…-12°C.

В Уссурийске: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура ночью -17…-19°C, днем -9…-11°C.

В Находке: облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура ночью -14…-16°C, днем -7…-9°C.

Жителям региона рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать осторожность из-за возможных неблагоприятных погодных условий.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжит бушевать циклон.

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