Забил трубой насмерть: мужчина жестоко наказал гулёну в Приморье

Posted 5 февраля, 05:44
Published 5 февраля, 05:44
Modified 5 февраля, 05:46
Updated 5 февраля, 05:46
В поселке Ольга мужчина 2000 года рождения решил избавиться от собственной собаки, которая иногда срывалась с цепи, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Хозяин избил беспомощное животное металлической трубой по голове. В результате инцидента пес умер.
На приморца возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, которое погибло в боли и страданиях. В ближайшее время фигурант окажется на скамье подсудимых.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собак становятся жертвами конфликтного тигра в Приморском крае.