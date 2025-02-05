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Posted 5 февраля, 05:44

Published 5 февраля, 05:44

Modified 5 февраля, 05:46

Updated 5 февраля, 05:46

Избил до смерти своего питомца разъяренный житель Приморского края

Забил трубой насмерть: мужчина жестоко наказал гулёну в Приморье

5 февраля 2025, 05:44
Фото: 1MI.

Избил до смерти своего питомца разъяренный житель Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
Молодой человек не захотел мириться с разгульным образом жизни своего любимца и решил проблему радикальным способом в Приморском крае.

В поселке Ольга мужчина 2000 года рождения решил избавиться от собственной собаки, которая иногда срывалась с цепи, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Хозяин избил беспомощное животное металлической трубой по голове. В результате инцидента пес умер.

На приморца возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, которое погибло в боли и страданиях. В ближайшее время фигурант окажется на скамье подсудимых.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собак становятся жертвами конфликтного тигра в Приморском крае.

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