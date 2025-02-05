Заледенело: сильные морозы в Приморском крае помогли заливам как следует замерзнуть

Posted 5 февраля, 05:09
Published 5 февраля, 05:09
Modified 5 февраля, 05:11
Updated 5 февраля, 05:11
По сообщениям Примгидромета, пришедшие в Приморье с началом февраля по-настоящему суровые морозы весьма активизировали процесс образования льда в Амурском и Уссурийском заливах. Под воздействием сильного северного ветра лед дрейфует на юг.
— За счет дрейфа льда к острову Русский увеличилась площадь припайного льда вдоль его западного побережья. В Амурском заливе установился серо-белый плавучий лёд сплоченностью 8–9 баллов. В бухтах Уссурийского залива — особенно на северо-востоке — толщина припайного льда составляет 25–35 сантиметров, — отметили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, специалисты Примгидромета подчеркнули, что все больше льда образуется в проливе Босфор Восточный, а бухта Золотой Рог впервые в этом сезоне покрылась сплошным тонким его слоем. Также полностью покрылись довольно толстым слоем замерзшей воды — до 35 сантиметров — бухты Новик, Воевода, Рында и залив Славянский.
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