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Posted 5 февраля, 05:09

Published 5 февраля, 05:09

Modified 5 февраля, 05:11

Updated 5 февраля, 05:11

Активное ледообразование в Амурском и Уссурийском заливах идёт в Приморском крае

Заледенело: сильные морозы в Приморском крае помогли заливам как следует замерзнуть

5 февраля 2025, 05:09
Фото: vostokmedia.com.

Активное ледообразование в Амурском и Уссурийском заливах идёт в Приморском крае

Сюжет
Лед
Когда до наступления календарной весны в Приморском крае осталось не так уж и долго, в заливах началось активное образование льда. Февраль спешит сделать то, что не удалось двум первым месяцам зимы.

По сообщениям Примгидромета, пришедшие в Приморье с началом февраля по-настоящему суровые морозы весьма активизировали процесс образования льда в Амурском и Уссурийском заливах. Под воздействием сильного северного ветра лед дрейфует на юг.

— За счет дрейфа льда к острову Русский увеличилась площадь припайного льда вдоль его западного побережья. В Амурском заливе установился серо-белый плавучий лёд сплоченностью 8–9 баллов. В бухтах Уссурийского залива — особенно на северо-востоке — толщина припайного льда составляет 25–35 сантиметров, — отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, специалисты Примгидромета подчеркнули, что все больше льда образуется в проливе Босфор Восточный, а бухта Золотой Рог впервые в этом сезоне покрылась сплошным тонким его слоем. Также полностью покрылись довольно толстым слоем замерзшей воды — до 35 сантиметров — бухты Новик, Воевода, Рында и залив Славянский.

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#Новости#Владивосток#Приморский край#Лед#Приморье
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