Заледенело: сильные морозы в Приморском крае помогли заливам как следует замерзнуть

Кроме того, специалисты Примгидромета подчеркнули, что все больше льда образуется в проливе Босфор Восточный, а бухта Золотой Рог впервые в этом сезоне покрылась сплошным тонким его слоем. Также полностью покрылись довольно толстым слоем замерзшей воды — до 35 сантиметров — бухты Новик, Воевода, Рында и залив Славянский.