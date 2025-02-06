Активы НОВИКОМа превысили 1 трлн рублей по итогам 2024 года

По ее словам, такие успехи подтверждают эффективность выбранной стратегии банка и вдохновляют продолжать внедрение передовых финансовых решений в интересах крупных промышленных компаний и их сотрудников. Она добавила, что НОВИКОМ остается надежным финансовым партнером для своих клиентов и способствует достижению технологического лидерства России.