Активы НОВИКОМа превысили 1 трлн рублей по итогам 2024 года

Posted 6 февраля, 10:32
Published 6 февраля, 10:32
Modified 6 февраля, 10:32
Updated 6 февраля, 10:32
В течение года банк демонстрировал положительную динамику, показав устойчивость к внешним вызовам благодаря диверсифицированной и стабильной базе ресурсов, эффективному управлению ликвидностью и высокому уровню капитализации. Об этом пишет newstracker.ru.
Чистый процентный доход вырос на 52,2% и составил 54,2 миллиарда рублей за год. Собственные средства банка увеличились на 27,3%, поднявшись с 93,1 до 118,5 миллиарда рублей. Основу ресурсной базы образуют клиентские депозиты, остатки на счетах — 891,8 миллиарда рублей.
Как и ранее, в 2024 году НОВИКОМ продолжал финансово поддерживать российские промышленные предприятия, способствуя расширению их производственных возможностей, внедрению новейших технологий и проведению научных исследований.
НОВИКОМ также активно участвует в государственных программах льготного кредитования промышленности. Используя механизмы господдержки, банк помогает снижать затраты на кредитное обслуживание и высвобождать средства для инвестиций.
По итогам 2024 года акционерам было выплачено 5,7 миллиарда рублей в качестве дивидендов. Основной акционер — госкорпорация «Ростех» — планирует направить эти средства на дальнейшее развитие отечественной промышленности и реализацию значимых для страны проектов.
Взвешенная политика управления рисками позволила банку «НОВИКОМ» успешно справляться с вызовами и достичь высоких результатов в прошедшем году, подчеркнула руководитель банка, куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
По ее словам, такие успехи подтверждают эффективность выбранной стратегии банка и вдохновляют продолжать внедрение передовых финансовых решений в интересах крупных промышленных компаний и их сотрудников. Она добавила, что НОВИКОМ остается надежным финансовым партнером для своих клиентов и способствует достижению технологического лидерства России.