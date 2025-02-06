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Posted 6 февраля, 01:14

Published 6 февраля, 01:14

Modified 6 февраля, 01:16

Updated 6 февраля, 01:16

Тигриное дитя попало в добрые руки человека в Приморском крае

Чудо в полоску спасено: одинокого тигренка поймали в Приморье

6 февраля 2025, 01:14
Фото: 1MI.

Тигриное дитя попало в добрые руки человека в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
Маленький гость из большого леса забрел в поселок. Одинокое создание даже не боялось людей. Беспечность крошки взволновала профильных специалистов Приморского края.

Малыш забрел в населенный пункт и был совершенно один. Судя по всему, кроха осталась без мамы. Одинокий тигренок взволновал не только подписчиков новых медиа, но и специалистов из центра «Амурский тигр».

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Сегодня утром сотрудники Центра поделились отличной новостью, — котика отловили и везут в Надеждинский район. Эксперты организации и охотнадзора объединили усилия, чтобы поймать полосатое дитя.

«В МРОО „Центр „Тигр“ в Алексеевке малыш перейдет под наблюдение ветеринарных врачей», — подчеркнули в пресс-службе Центра.

Жители региона отреагировали на хорошую новость соответствующе.

«Ура! Спасибо большое! Хоть бы малыш был здоров»;
«Прекрасная новость»;
«У крошки все будет хорошо. Он попал в надежные руки».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, с каким устрашающим рыком выпрыгнул из фургона тигр в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Надеждинский район#Приморский край#Амурский тигр#Происшествия#Ветеринария
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