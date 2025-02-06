Чудо в полоску спасено: одинокого тигренка поймали в Приморье

Posted 6 февраля, 01:14
Published 6 февраля, 01:14
Modified 6 февраля, 01:16
Updated 6 февраля, 01:16
Малыш забрел в населенный пункт и был совершенно один. Судя по всему, кроха осталась без мамы. Одинокий тигренок взволновал не только подписчиков новых медиа, но и специалистов из центра «Амурский тигр».
Сегодня утром сотрудники Центра поделились отличной новостью, — котика отловили и везут в Надеждинский район. Эксперты организации и охотнадзора объединили усилия, чтобы поймать полосатое дитя.
«В МРОО „Центр „Тигр“ в Алексеевке малыш перейдет под наблюдение ветеринарных врачей», — подчеркнули в пресс-службе Центра.
Жители региона отреагировали на хорошую новость соответствующе.
«Ура! Спасибо большое! Хоть бы малыш был здоров»;
«Прекрасная новость»;
«У крошки все будет хорошо. Он попал в надежные руки».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, с каким устрашающим рыком выпрыгнул из фургона тигр в Приморском крае.