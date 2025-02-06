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Posted 6 февраля, 04:37

Published 6 февраля, 04:37

Modified 6 февраля, 04:39

Updated 6 февраля, 04:39

Водитель автобуса избил подростка в Приморском крае

Догнал и избил ребенка: водитель автобуса жестко проучил «зайчика» во Владивостоке

6 февраля 2025, 04:37
Фото: 1MI.

Водитель автобуса избил подростка в Приморском крае

Сюжет
Прокуратура
Беспечный юный пассажир решил проехать зайцем в автобусе. Однако это не понравилось водителю, который решил отомстить мальчику радикальным методом. В возмутительном инциденте разбирается прокуратура Приморья.

В Артеме водитель маршрутного автобуса избил 14-летнего ребенка, который не оплатил проезд, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина догнал подростка и ударил его по лицу и голове, причинив телесные повреждения. Надзорное ведомство контролирует проверку по факту произошедшего инцидента.

«Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком и других требований законодательства о пассажирских перевозках», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель автобуса высадил людей на полпути в дальневосточной столице.

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