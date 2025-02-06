Догнал и избил ребенка: водитель автобуса жестко проучил «зайчика» во Владивостоке

Posted 6 февраля, 04:37
Published 6 февраля, 04:37
Modified 6 февраля, 04:39
Updated 6 февраля, 04:39
В Артеме водитель маршрутного автобуса избил 14-летнего ребенка, который не оплатил проезд, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина догнал подростка и ударил его по лицу и голове, причинив телесные повреждения. Надзорное ведомство контролирует проверку по факту произошедшего инцидента.
«Кроме того, прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком и других требований законодательства о пассажирских перевозках», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как водитель автобуса высадил людей на полпути в дальневосточной столице.