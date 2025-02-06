Догнал и избил ребенка: водитель автобуса жестко проучил «зайчика» во Владивостоке

Водитель автобуса избил подростка в Приморском крае

Сюжет Прокуратура

Беспечный юный пассажир решил проехать зайцем в автобусе. Однако это не понравилось водителю, который решил отомстить мальчику радикальным методом. В возмутительном инциденте разбирается прокуратура Приморья.