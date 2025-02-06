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Posted 6 февраля, 12:56

Published 6 февраля, 12:56

Modified 6 февраля, 12:56

Updated 6 февраля, 12:56

Ефимов: По программе КРТ в Пресненском районе Москвы появится новый деловой квартал

Ефимов: По программе КРТ в Пресненском районе Москвы появится новый деловой квартал

6 февраля 2025, 12:56
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Пресненском районе Москвы проведут реорганизацию двух участков по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения разместили на официальном портале правительства столицы.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заммэра сообщил, что оба участка находятся по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32а. Их общая площадь — 2,43 гектара. Здесь планируется построить 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Проект обойдётся в 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 6,2 миллиарда рублей. Благодаря этому появится возможность создать 15,3 тысячи рабочих мест. Об этом пишет портал mos.ru.

Участки расположены недалеко от станции Тестовская первого Московского центрального диаметра и Третьего транспортного кольца.

Максим Гаман, министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества, сообщил, что на этой территории будет построен административно-деловой комплекс переменной этажности площадью 180 тысяч кв. м. Внутри разместятся магазины, кафе, отделения банков, аптеки и фитнес-центры. Рядом возведут многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Гаман добавил, что прилегающую территорию благоустроят и проложат новые дороги.

Программа КРТ направлена на создание многофункциональных городских кварталов. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строят дороги, новое жильё и необходимую инфраструктуру. Сегодня в столице на разных стадиях реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведётся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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