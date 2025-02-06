Это совершенно другой уровень: Кожемяко высоко оценил Спасский педагогический колледж

Posted 6 февраля, 03:36
Published 6 февраля, 03:36
Modified 6 февраля, 03:38
Updated 6 февраля, 03:38
С этого учебного года подготовка будущих учителей и воспитателей осуществляется в рамках нацпроекта «Профессионалитет» по четырем наиболее востребованным специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Специальное дошкольное образование», «Дошкольное образование», «Физическая культура».
Во время визита Олег Кожемяко лично познакомился с деятельностью колледжа, посетил учебные мастерские, встретился с руководством, педагогами и студентами учебного заведения. Главе региона продемонстрировали уникальное оборудование и современные технологии обучения. Также состоялся обмен мнениями об актуальных проблемах профессионального образования, развития учебного заведения.
Отметим, что губернатор Приморья держит на личном контроле вопросы развития профессионального образования в регионе. Благодаря этому в крае обеспечивается высокий уровень обучения и подготовки педагогических кадров, создаются условия для дальнейшего профессионального роста выпускников, а учебные заведения получают возможность для модернизации и повышения качества своей работы.
Так, за последние годы в Спасском педагогическом колледже произошел ряд положительных изменений. Например, в прошлом году он участвовал в федеральном проекте «Профессионалитет» и выиграл грант в размере 60,5 миллиона рублей, а также получил поддержку в размере 20 миллионов рублей из краевого бюджета для развития инфраструктуры колледжа.
«Колледж имеет огромное значение для Приморского края. Здесь готовят педагогов дошкольного образования, начальной школы, которые будут работать на территории нашего региона. Может, кто-то продолжит учиться, но, тем не менее, здесь дают основы педагогического образования для нашей молодёжи. Важно, что студенты пользуются самым современным оборудованием, самыми современными методиками, которые есть в нашей стране, ведь после выпуска они будут передавать знания и формировать таким образом будущее нашего региона, нашей страны», — заявил Олег Кожемяко и добавил, что к таким результатам должны стремиться все образовательные учреждения региона.
Итоги встречи оценила директор колледжа Лариса Выборнова, она отметила, что внимание со стороны регионального правительства и лично губернатора высоко ценится и педагогическим составом, и студентами учебного заведения. Инициативы Олега Кожемяко помогают образовательным учреждениям выйти на качественно новый уровень.
«Состоялся визит губернатора, обсуждали планы, перспективы и идеи, которые сегодня важны для всего нашего коллектива преподавателей и студентов. Для нас очень важно внимание первого лица края к нашему учреждению, в том числе и для студенческого сообщества. Подобные визиты показывают высокий уровень оценки нашей работы. Стоит отметить, что в предыдущие годы нами была проделана огромная работа в рамках национального проекта „Профессионалитет“, мы капитально отремонтировали учебный корпус и оснастили оборудованием восемь зон обучения студентов. И сейчас создали все условия для того, чтобы наши студенты получали новые компетенции на самом высоком уровне при наличии современного оборудования», — отметила директор Спасского педагогического колледжа Лариса Выборнова.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Спасск-Дальний посетил образовательный комплекс «Интеллект». И попробовал, чем в столовой комплекса кормят детей. Глава Приморья высоко оценил и вкус, и качество блюд. А главное — Олег Кожемяко счёл весьма прогрессивной и успешной систему организации школьного питания в «Интеллекте». Здесь она основана на гибком аутсорсинге. Губернатор Приморского края счёл, что примеру образовательного центра в Спасске-Дальнем могли бы последовать многие школы в регионе.