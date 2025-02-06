Это совершенно другой уровень: Кожемяко высоко оценил Спасский педагогический колледж

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Спасск-Дальний посетил образовательный комплекс «Интеллект». И попробовал, чем в столовой комплекса кормят детей. Глава Приморья высоко оценил и вкус, и качество блюд. А главное — Олег Кожемяко счёл весьма прогрессивной и успешной систему организации школьного питания в «Интеллекте». Здесь она основана на гибком аутсорсинге. Губернатор Приморского края счёл, что примеру образовательного центра в Спасске-Дальнем могли бы последовать многие школы в регионе.