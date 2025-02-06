Испытания циклоном продолжаются: снегопад нанес очередной удар по Приморью — видео

Циклон продолжает влиять на синоптическую обстановку в регионе, сообщают местные жители. Так, в Спасском районе ночь выдалась достаточно снежной. Приморцы из Дубовского делятся кадрами обновленного белого полотна, которое расстилается во дворах после осадков. К слову, мелкие снежинки продолжали падать даже в первой половине дня.