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Posted 6 февраля, 05:08

Published 6 февраля, 05:08

Modified 6 февраля, 05:10

Updated 6 февраля, 05:10

Мощные осадки продолжают властвовать в Приморском крае

Испытания циклоном продолжаются: снегопад нанес очередной удар по Приморью — видео

6 февраля 2025, 05:08
Фото: vostokmedia.com.

Мощные осадки продолжают властвовать в Приморском крае

Сюжет
Погода
Если январь оказался удивительно теплым и солнечным, то февраль сурово напомнил, что такое зима в Приморском крае. Что творится в регионе? — Подробности в материале.

Циклон продолжает влиять на синоптическую обстановку в регионе, сообщают местные жители. Так, в Спасском районе ночь выдалась достаточно снежной. Приморцы из Дубовского делятся кадрами обновленного белого полотна, которое расстилается во дворах после осадков. К слову, мелкие снежинки продолжали падать даже в первой половине дня.

Фото: vostokmedia.com

В Черниговском районе тоже веет зимним настроением. Дороги покрыты снегом.

Видео: vostokmedia.com.

Однако спецтехника уже очищает асфальт. Судя по всему, в ближайшее время водителям станет проще добираться из Черниговки в Реттиховку и обратно.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зима завершится в Приморском крае. Синоптики поведали о том, какая погода ожидается в феврале.

Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц
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