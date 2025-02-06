Испытания циклоном продолжаются: снегопад нанес очередной удар по Приморью — видео

Posted 6 февраля, 05:08
Published 6 февраля, 05:08
Modified 6 февраля, 05:10
Updated 6 февраля, 05:10
Циклон продолжает влиять на синоптическую обстановку в регионе, сообщают местные жители. Так, в Спасском районе ночь выдалась достаточно снежной. Приморцы из Дубовского делятся кадрами обновленного белого полотна, которое расстилается во дворах после осадков. К слову, мелкие снежинки продолжали падать даже в первой половине дня.
В Черниговском районе тоже веет зимним настроением. Дороги покрыты снегом.
Однако спецтехника уже очищает асфальт. Судя по всему, в ближайшее время водителям станет проще добираться из Черниговки в Реттиховку и обратно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда зима завершится в Приморском крае. Синоптики поведали о том, какая погода ожидается в феврале.