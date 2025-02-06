Избил ребёнка за сорок рублей? Слишком нервного водителя задержали в Приморье

Posted 6 февраля, 10:25
Published 6 февраля, 10:25
Modified 6 февраля, 11:33
Updated 6 февраля, 11:33
В Приморском крае произошел инцидент с участием водителя маршрутного автобуса. 33-летний мужчина был задержан полицией после того, как он избил 14-летнего пассажира за неоплату проезда.
Инцидент произошел вечером 5 февраля. Водитель догнал подростка и нанес ему удары по лицу и голове. Полицейские установили личность водителя и доставили его в отдел для разбирательства.
По факту слуяившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта дела. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе автобуса, который жёстко проучил «зайца».