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Posted 6 февраля, 10:25

Published 6 февраля, 10:25

Modified 6 февраля, 11:33

Updated 6 февраля, 11:33

Избил ребёнка за сорок рублей? Слишком нервного водителя задержали в Приморье

Избил ребёнка за сорок рублей? Слишком нервного водителя задержали в Приморье

6 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Водитель автобуса избил подростка, который не оплатил проезд в Приморье. Нападавшего быстро нашли полицейские.

В Приморском крае произошел инцидент с участием водителя маршрутного автобуса. 33-летний мужчина был задержан полицией после того, как он избил 14-летнего пассажира за неоплату проезда.

Инцидент произошел вечером 5 февраля. Водитель догнал подростка и нанес ему удары по лицу и голове. Полицейские установили личность водителя и доставили его в отдел для разбирательства.

По факту слуяившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта дела. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о водителе автобуса, который жёстко проучил «зайца».

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#Новости#Уголовное дело#Хулиганство#Полиция#Водитель#Подросток#Приморский край#Приморье#Происшествия
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