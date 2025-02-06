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Posted 6 февраля, 01:54

Published 6 февраля, 01:54

Modified 6 февраля, 02:39

Updated 6 февраля, 02:39

Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц

Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц

6 февраля 2025, 01:54
Фото: vostokmedia.com.
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Погода
Февраль традиционно считается последним аккордом зимы, когда природа готовится к весеннему пробуждению. Для жителей Приморского края этот месяц всегда ассоциируется с переменчивой погодой, когда морозы могут сменяться оттепелями, а метели — ясными днями. Каким же будет февраль 2025 года?

По предварительным прогнозам «Примгидромета», февраль 2025 года ожидается в рамках климатической нормы по температурному режиму, но осадков будет значительно меньше среднемноголетних значений. Температура воздуха составит -12…-17°C в центральных районах и -4…-9°C на побережье. Однако февраль известен своей непредсказуемостью, и даже типичный прогноз может быть нарушен внезапными погодными явлениями.

Климатические особенности февраля в Приморье

Февраль в Приморском крае обычно теплее января на 3–6 градусов. Это связано с тем, что к концу зимы холодные воздушные массы начинают терять свою силу, а на смену им приходят более мягкие потоки с юга. Однако история знает исключения: например, в 1964 и 1978 годах февраль был холоднее января во Владивостоке. С другой стороны, в 90-е годы наблюдались аномально теплые февральские дни, когда температура поднималась на 5–6 градусов выше нормы.

Осадки в феврале — редкость. В среднем их количество составляет всего 12–20 мм, что делает этот месяц одним из самых сухих в году. Сильный ветер также не является частым явлением: на континентальной части он длится не более двух дней, а на побережье — 3–6 дней.

К примеру, февраль 2024 года в Приморье был умеренно теплым с дефицитом осадков. Средняя температура составила -10…-15°C, на севере -17°C, в прибрежных районах -4…-8°C, что близко к норме, но в южной части было на 1-1,6°C выше многолетних значений. В месяце наблюдались как аномально теплые, так и холодные периоды. Первая декада была близка к норме, в центральных районах температура была ниже на 1-3°C.

С 13 по 19 февраля произошло значительное потепление: среднесуточные температуры были выше нормы на 5-15°C. С 21 по 23 февраля вновь наступила волна холода, температура понизилась на 3-7°C. Ночные температуры варьировались от -5…-10°C до -23…-28°C; в прибрежных зонах было от -1 до -6°C. В горных районах температура падала до -30…-35°C в определенные дни.

Во Владивостоке самой холодной ночью была ночь на 1 февраля (-18°C). В первой декаде температура днем колебалась от -10…-17°C, а в южных районах -3…-8°C. В середине месяца отмечалось аномальное повышение температуры до 0…+6°C, с максимумами +9…+14°C 13-14 и 18 февраля. 14 февраля во Владивостоке был установлен новый рекорд +5,3°C. В последней декаде температура колебалась от -6…-11°C до 0…+2°C.

Прогноз на февраль 2025 года

Согласно данным «Примгидромета», февраль 2025 года будет характеризоваться умеренно морозной погодой. На побережье и во Владивостоке возможны оттепели: температура может подняться до +6°C, а в южных районах — даже до +13…+16°C. Однако такие скачки будут кратковременными.

В первой декаде месяца ожидается усиление ветра и снегопады, вызванные прохождением циклона над Японским морем. Особенно сложные погодные условия ожидаются в центральных и восточных районах края, где возможны метели и резкое похолодание.

По данным «Яндекс Погоды», в феврале будет всего 4 ясных дня, 13 дней с длительными осадками и 13 дней с переменной облачностью. Средняя влажность воздуха составит 83%, а скорость ветра достигнет 6,1 м/с.

Фото: Яндекс Погода

Ближайшие дни и выходные

В ближайшие выходные погода обещает быть нестабильной. В ночь на субботу температура опустится до -10…-18°C, на восточном побережье — до -6…-9°C. Днем ожидается снег и потепление до -1…-6°C. Однако уже в воскресенье циклон покинет регион, давление начнет расти, а небо прояснится. Морозы усилятся: ночью столбики термометров покажут -15…-21°C, в горах — до -22…-28°C, а на побережье — -10…-15°C. Днем температура будет на 1–4 градуса ниже субботних значений.

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Во Владивостоке осадки маловероятны. Ночью температура составит -11…-14°C, а днем — -5…-8°C. Ветер станет слабее, а к следующей неделе ожидается дальнейшее потепление.

Исторический контекст и рекорды

Интересно, что самые низкие температуры в истории наблюдений зафиксированы именно в феврале. Например, абсолютный минимум для Владивостока (-29°C) был зафиксирован в ночь на 9 февраля 1920 года. В этом году самый холодный день (-20°C) пришелся на 9 января.

Синоптики отмечают, что в XXI веке рекордно низких температур в феврале не наблюдалось, хотя зимы в начале века были достаточно суровыми.

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