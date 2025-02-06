Как завершится зима в Приморье, рассказали синоптики — прогноз на месяц

Февраль в Приморском крае обычно теплее января на 3–6 градусов. Это связано с тем, что к концу зимы холодные воздушные массы начинают терять свою силу, а на смену им приходят более мягкие потоки с юга. Однако история знает исключения: например, в 1964 и 1978 годах февраль был холоднее января во Владивостоке. С другой стороны, в 90-е годы наблюдались аномально теплые февральские дни, когда температура поднималась на 5–6 градусов выше нормы.