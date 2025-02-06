vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля, 11:36

Published 6 февраля, 11:36

Modified 6 февраля, 11:43

Updated 6 февраля, 11:43

Картина дня в Приморье: спасение полосатого малыша, зэк в садике и крыса в еде

Картина дня в Приморье: спасение полосатого малыша, зэк в садике и крыса в еде

6 февраля 2025, 11:36
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Полосатого малыша спасли в Приморье

Маленький гость из большого леса забрел в поселок. Одинокое создание даже не боялось людей. Беспечность крошки взволновала профильных специалистов Приморского края.

Чудо в полоску спасено: одинокого тигренка поймали в Приморье
Узнать подробнее

Из мест не столь отдаленных житель Приморья попал в детский сад

Приморец только вышел на свободу и принялся за старое. Он успел натворить немало бед в Спасском районе, Уссурийском округе и даже во Владивостоке.

Выжидал время: бывший зек проникал в детские сады Приморья
Узнать подробнее

Крыса сидела в еде в супермаркете во Владивостоке

Во Владивостоке посетители одного из супермаркетов, входящих в крупную сеть, были шокированы неприятной сценой, открывшейся их глазам в отделе кулинарии. Крупная крыса уютно расположилась на прилавке и с аппетитом поедала полуфабрикаты.

Историей сразу же заинтересовался Роспотребнадзор. Прокуратура начала проверку.

Крысу от души накормили в супермаркете во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Одной крысой из Владивостока заинтересовалась Прокуратура Приморского края
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: забитая трубой, рухнувший мост и тигр в городеКартина дня в Приморье: жизнь без иномарок, возвращение циклона и жуткая расчлененкаКартина дня в Приморье: шокирующие зарплаты, 20 загубленных душ и день «Х»
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика