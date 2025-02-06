Картина дня в Приморье: спасение полосатого малыша, зэк в садике и крыса в еде

Во Владивостоке посетители одного из супермаркетов, входящих в крупную сеть, были шокированы неприятной сценой, открывшейся их глазам в отделе кулинарии. Крупная крыса уютно расположилась на прилавке и с аппетитом поедала полуфабрикаты.