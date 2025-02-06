Картина дня в Приморье: спасение полосатого малыша, зэк в садике и крыса в еде

Posted 6 февраля, 11:36
Published 6 февраля, 11:36
Modified 6 февраля, 11:43
Updated 6 февраля, 11:43
Полосатого малыша спасли в Приморье
Маленький гость из большого леса забрел в поселок. Одинокое создание даже не боялось людей. Беспечность крошки взволновала профильных специалистов Приморского края.
Из мест не столь отдаленных житель Приморья попал в детский сад
Приморец только вышел на свободу и принялся за старое. Он успел натворить немало бед в Спасском районе, Уссурийском округе и даже во Владивостоке.
Крыса сидела в еде в супермаркете во Владивостоке
Во Владивостоке посетители одного из супермаркетов, входящих в крупную сеть, были шокированы неприятной сценой, открывшейся их глазам в отделе кулинарии. Крупная крыса уютно расположилась на прилавке и с аппетитом поедала полуфабрикаты.
Историей сразу же заинтересовался Роспотребнадзор. Прокуратура начала проверку.