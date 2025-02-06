Конец крысиной пирушке: история грызуна в магазине Приморья дошла до Роспотребнадзора

Posted 6 февраля, 00:44
Published 6 февраля, 00:44
Modified 6 февраля, 00:46
Updated 6 февраля, 00:46
Видео с крысой, поедающей котлеты во владивостокском супермаркете, разлетелось в новых медиа. Шокированные пользователи пересылали ролик с грызуном друг другу. В итоге кадры попали в руки сотрудников Роспотребнадзора.
Профильное ведомство сообщило, что в ближайшее время проверит супермаркет, где произошло сие безобразие.
«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли», — отметили в пресс-службе.
Жители региона высказались о вопиющем происшествии.
«Судя по ее размерам, она там давно ошивается»;
«Неужели такую громадину не замечают сотрудники?»;
«Жесть. Туда я точно больше ни ногой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о грызуне, который расположился прямо около кассы в магазине Владивостока.