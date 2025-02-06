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Posted 6 февраля, 00:44

Published 6 февраля, 00:44

Modified 6 февраля, 00:46

Updated 6 февраля, 00:46

История крысы из супермаркета продолжается во Владивостоке

Конец крысиной пирушке: история грызуна в магазине Приморья дошла до Роспотребнадзора

6 февраля 2025, 00:44
Фото: 1MI.

История крысы из супермаркета продолжается во Владивостоке

Сюжет
Роспотребнадзор
Шокирующее поедание котлетки в магазине спровоцировало фурор в соцсетях. Теперь руководителей организации ждут серьезные «разборы полетов».

Видео с крысой, поедающей котлеты во владивостокском супермаркете, разлетелось в новых медиа. Шокированные пользователи пересылали ролик с грызуном друг другу. В итоге кадры попали в руки сотрудников Роспотребнадзора.

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Профильное ведомство сообщило, что в ближайшее время проверит супермаркет, где произошло сие безобразие.

«Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю готовит материалы в органы прокуратуры по вопросу согласования контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере торговли», — отметили в пресс-службе.

Жители региона высказались о вопиющем происшествии.

«Судя по ее размерам, она там давно ошивается»;
«Неужели такую громадину не замечают сотрудники?»;
«Жесть. Туда я точно больше ни ногой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о грызуне, который расположился прямо около кассы в магазине Владивостока.

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