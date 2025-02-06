Коварно поражает почки: что нужно знать о кривых ножках у детей родителям из Приморья

Например, иногда у малышей развивается тубулопатия (поражение почек). Заболевание приводит к изменениям нижних конечностей. Также нередко дети страдают от гипофосфатемического рахита, который сложно выявить. Довольно часто юные приморцы с генетическим недугом попадают к ортопедам уже в запущенном состоянии.