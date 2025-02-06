Коварно поражает почки: что нужно знать о кривых ножках у детей родителям из Приморья

Posted 6 февраля, 03:54
Published 6 февраля, 03:54
Modified 6 февраля, 03:56
Updated 6 февраля, 03:56
Многие приморцы знают, что кривые ножки у ребенка нередко свидетельствуют о недостатке витамина D в организме, а это чревато рахитом. Врачи считают, что принципиально важно определить причину развития данного недуга. Их, как оказалось, достаточно много, сообщили в Детском здравоохранении региона.
Например, иногда у малышей развивается тубулопатия (поражение почек). Заболевание приводит к изменениям нижних конечностей. Также нередко дети страдают от гипофосфатемического рахита, который сложно выявить. Довольно часто юные приморцы с генетическим недугом попадают к ортопедам уже в запущенном состоянии.
Медики отмечают, что рахитоподобных заболеваний много. Поэтому важно поставить точный диагноз, чтобы назначить необходимое лечение пациенту. Порой больной нуждается в сдаче огромного перечня анализов. Иногда назначаются консультации у нефрологов, эндокринологов. Но крайне важно, ведь от этого зависит здоровье ребенка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как нужно правильно бороться с зависимостью от капель для носа жителям Приморского края.