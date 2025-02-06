Круто, грамотно, дерзко: президент России похвалил морпехов 155-й бригады ТОФ — видео

Posted 6 февраля, 00:15
Published 6 февраля, 00:15
Modified 6 февраля, 00:17
Updated 6 февраля, 00:17
— Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко, — сказал глава государства.
Владимир Путин поддержал инициативу наших бойцов присвоить 155-й бригаде почётное наименование «Курская».
— Идея исходит от них — безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины, — отметил президент России.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке будет установлен памятник приморцам — добровольцам СВО.