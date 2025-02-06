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Posted 6 февраля, 00:15

Published 6 февраля, 00:15

Modified 6 февраля, 00:17

Updated 6 февраля, 00:17

Почетное наименование «Курская» получит 155-я бригада Тихоокеанского флота

Круто, грамотно, дерзко: президент России похвалил морпехов 155-й бригады ТОФ — видео

6 февраля 2025, 00:15
Фото: vostokmedia.com.

Почетное наименование «Курская» получит 155-я бригада Тихоокеанского флота

Сюжет
СВО
Президент России Владимир Путин высоко оценил боевую работу наших приморских морских пехотинцев — из 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова ордена Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Ей будет присвоено почётное наименование «Курская».

— Морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко, — сказал глава государства.

Владимир Путин поддержал инициативу наших бойцов присвоить 155-й бригаде почётное наименование «Курская».

— Идея исходит от них — безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за все, что они делают для Родины, — отметил президент России.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке будет установлен памятник приморцам — добровольцам СВО.

Где и когда во Владивостоке установят памятник приморским добровольцам СВО
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#Новости#Общество#Владивосток#СВО#Приморский край#Морская пехота
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