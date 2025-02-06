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Posted 6 февраля, 00:26

Published 6 февраля, 00:26

Modified 6 февраля, 00:28

Updated 6 февраля, 00:28

В Приморском крае будут применять прогрессивные практики в школьном питании

Лучшая столовая в Приморье: найдена школа с идеальным питанием — где?

6 февраля 2025, 00:26
Фото: Иван Дякин. https://primorsky.ru/news/304472/
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В Приморском крае будут применять прогрессивные практики в школьном питании

Сюжет
Школы
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Спасск-Дальний посетил образовательный комплекс «Интеллект». И попробовал, чем в столовой комплекса кормят детей.

Глава Приморья высоко оценил и вкус, и качество блюд. А главное — Олег Кожемяко счёл весьма прогрессивной и успешной систему организации школьного питания в «Интеллекте». Здесь она основана на гибком аутсорсинге.

Губернатор Приморского края счёл, что примеру образовательного центра в Спасске-Дальнем могли бы последовать многие школы в регионе.

— На базе школы создано ИП. Те 95 рублей, которые положены ребенку на питание, — все они идут по назначению. Питание очень хорошее. Есть своя выпечка. Такой метод надо внедрять во всех школах. Будем такие практики распространять, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Также глава региона высоко оценил и систему организации учебного процесса в «Интеллекте», и уровень образования юных спассчан.

— В школе есть профильные классы. Специализация по профессиям начинается уже с пятого класса. Много технологических профессий, в которых дети уже ориентируются, получая знания в сфере физики, химии, биологии. Это очень востребовано, — отметил губернатор.

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#Новости#Общество#Олег Кожемяко#Школьное питание#Приморский край#Школы
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