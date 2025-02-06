Лучшая столовая в Приморье: найдена школа с идеальным питанием — где?

Posted 6 февраля, 00:26
Published 6 февраля, 00:26
Modified 6 февраля, 00:28
Updated 6 февраля, 00:28
Глава Приморья высоко оценил и вкус, и качество блюд. А главное — Олег Кожемяко счёл весьма прогрессивной и успешной систему организации школьного питания в «Интеллекте». Здесь она основана на гибком аутсорсинге.
Губернатор Приморского края счёл, что примеру образовательного центра в Спасске-Дальнем могли бы последовать многие школы в регионе.
— На базе школы создано ИП. Те 95 рублей, которые положены ребенку на питание, — все они идут по назначению. Питание очень хорошее. Есть своя выпечка. Такой метод надо внедрять во всех школах. Будем такие практики распространять, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Также глава региона высоко оценил и систему организации учебного процесса в «Интеллекте», и уровень образования юных спассчан.
— В школе есть профильные классы. Специализация по профессиям начинается уже с пятого класса. Много технологических профессий, в которых дети уже ориентируются, получая знания в сфере физики, химии, биологии. Это очень востребовано, — отметил губернатор.
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